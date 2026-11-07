"Non firmerei per il secondo posto"

L’analisi dell’allenatore della Roma parte dalla vittoria contro il Sassuolo: “Mi sono piaciute tante cose, ci sono state prestazioni notevoli stasera”, dice. “Il gol di Hermoso è stato un grande gol per come ha gestito la palla e calciato, non era facile sbloccarla perché loro si erano chiusi ma abbiamo avuto pazienza e giocato con qualità. Quest’anno abbiamo aumentato di molto la capacità di andare in gol e lo facciamo in modi e con giocatori diversi. Abbiamo fiducia e lucidità, perché il gol che fa Hermoso è da attaccante di grande qualità. E ricordiamo che abbiamo fatto gol anche nelle sconfitte…”. A proposito delle sconfitte, quella con il Manchester United è ora alle spalle, ma Gasperini non vuole parlare di “risposta”: “Non sono d’accordo perché questa squadra continua a dare conferme, non ha bisogno di dare risposte. E poi ricordiamoci che la partita di Manchester è nata da un rigore assurdo, meglio dirlo… Ci sono sconfitte e sconfitte. Noi abbiamo fatto una striscia incredibile di 9 partite in 27 giorni perdendo quelle due con il Real Madrid e il Manchester United, ma abbiamo fatto un’altra striscia di vittorie a parte due pareggi. Bruciano perché sono arrivate nel finale, ma dopo prestazioni di livello e contro squadre di assoluto valore”. Infine, la rivelazione, sempre col sorriso: “Firmare per il secondo posto? No. Ma è bello giocarlo, questo campionato. L’Inter è la squadra più accreditata, per tutto il resto ce la possiamo giocare noi come tutte le altre. Metto anche la Lazio tra queste. Non bisogna né avere illusioni né delusioni. Non so cosa saremo capaci di fare…”.