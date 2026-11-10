 Serie A, presentato nuovo pallone invernale per la stagione 2026 2027 | Sky Sport
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Serie A, il pallone invernale 2026-2027 giallo fluo: è il Winter Stellar Nitro. FOTO

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Si chiama "Winter Stellar Nitro" il nuovo pallone invernale presentato dalla Lega in collaborazione con Puma, che verrà utilizzato a partire dal 21 novembre nelle partite di Serie A, Coppa Italia e del campionato Primavera 1. Torna il giallo fluo come colore di base, per garantire un'ottima visibilità anche in condizioni meteorologiche avverse. Di seguito le FOTO

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