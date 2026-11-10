Serie A, il pallone invernale 2026-2027 giallo fluo: è il Winter Stellar Nitro. FOTO
Si chiama "Winter Stellar Nitro" il nuovo pallone invernale presentato dalla Lega in collaborazione con Puma, che verrà utilizzato a partire dal 21 novembre nelle partite di Serie A, Coppa Italia e del campionato Primavera 1. Torna il giallo fluo come colore di base, per garantire un'ottima visibilità anche in condizioni meteorologiche avverse. Di seguito le FOTO
- È giallo fluo, con dettagli viola, fucsia e neri, il nuovo pallone invernale che verrà utilizzato nelle partite di Serie A, Coppa Italia e del campionato Primavera 1 a partire dal 21 novembre
- L'obiettivo della Lega Serie A e di Puma è garantire un'eccellente visibilità in campo anche in condizioni meteorologiche avverse
- Il Winter Stellar Nitro rende omaggio ai tifosi. Come si legge nel comunicato ufficiale, "il design del pallone interpreta la forza della collettività attraverso una grafica composta da punti che rappresentano i singoli supporter e convergono progressivamente in un'unica espressione visiva"
- "Un concept che celebra passione, orgoglio e senso di appartenenza, raccontando come l'energia dei singoli possa trasformarsi in una forza collettiva capace di unire migliaia di appassionati"
- Anche sul piano tecnologico, il Winter Stellar Nitro presenta soluzioni avanzate. Alla base delle sue prestazioni c'è la tecnologia proprietaria Nitrofoam, "una schiuma infusa di azoto e integrata nella struttura del pallone", progettata per "massimizzare il ritorno di energia e garantire un rimbalzo superiore"
- La struttura del pallone contribuisce a ottimizzarne le performance. "La configurazione a pannelli ridotta e le cuciture più lunghe migliorano l'efficienza aerodinamica, riducendo la resistenza all'aria e favorendo traiettorie più fluide e costanti"
- "La superficie esterna contribuisce invece a garantire maggiore stabilità in volo e precisione, per un controllo ottimale in ogni situazione di gioco"
- La grande novità della passata stagione era stata la scelta dell'arancione fluo come colore di base del pallone. Fin dalla prima apparizione, però, erano emerse difficoltà di visibilità per le persone daltoniche, tanto che nel giro di un mese e mezzo era arrivato il dietrofront con il ritorno al pallone bianco. "Una scelta non felice, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo", dichiarò il presidente della Lega Serie A Simonelli