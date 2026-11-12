Praticamente tutto il Frosinone di Alvini, dalla porta all'attacco (quarto migliore del campionato). Tra le sorprese costate poco anche chi si sta riscattando dopo una stagione anonima o giovani sbocciati da poco, come il Cisse del Milan. E voi quanti ne avete nella vostra squadra?
COME STANNO ANDANDO I GIOCATORI CHE HANNO SFIORATO LA A IN ESTATE
- Squadra: Lazio
- Ruolo: centrocampista
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 4
- Partite: 11 su 11 (7 da titolare)
- Gol: 4
- Assist: 1
- La sorpresa del campionato è la Lazio e tra le sorprese c'è anche lui. Aveva iniziato con qualche panchina (11 presenze totali di cui 4 da subentrato), poi è salito di quotazione nelle ultime giornate dove ha registrato 4 gol e 1 assist nelle ultime sei. Fin qui una sola ammonizione
- Squadra: Frosinone
- Ruolo: attaccante
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 5
- Partite: 10 su 11 (10 da titolare)
- Gol: 8
- Assist: 0
- Vice capocannoniere del campionato, secondo per reti solo a Varela del Monza (altra sorpresa). Puntare sui giocatori delle neopromosse non è mai facile ma, quest'anno, col Frosinone di Alvini si possono fare tanti punti. Sicuramente è stato così in questo avvio di stagione. Tre gialli per lui. Attenzione perà alla lesione alla caviglia sinistra: dovrebbe tornare nella seconda parte di dicembre
- Squadra: Monza
- Ruolo: attaccante
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 7
- Partite: 10 su 11 (10 da titolare)
- Gol: 9
- Assist: 1
- Capocannoniere a sorpresa del campionato: quanti di voi hanno fatto l'affare e l'hanno comprato? Portoghese, classe 2005, preso dal Benfica dopo il prestito dell'anno scorso al Gil Vicente (appena 7 gol in 33 partite). Avvio scatenato, nonostante il Monza (a differenza del Frosinone) stia un po' faticando. Ha segnato praticamente sempre. Una sola ammonizione per lui
- Squadra: Milan
- Ruolo: centrocampista
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 11
- Partite: 9 su 11 (5 da titolare)
- Gol: 5
- Assist: 0
- Nel Milan di Amorim che punta a tornare grande ma anche a lanciare i giovani, è Cisse l'uomo copertina di questo avvio di stagione. Classe 2006, capocannoniere stagionale dei rossoneri che si è pure guadagnato la convocazione di Mancini in Nazionale. In stagione ha segnato anche di più, visto che in Europa League ha messo a referto una tripletta. Unico "problema": non gioca sempre dal 1'
- Squadra: Lazio
- Ruolo: attaccante
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 1
- Partite: 10 su 11 (8 da titolare)
- Gol: 4
- Assist: 4
- In casa Lazio Noslin è diventato un punto fermo di Gattuso. Una partita in panchina e due da subentrato nelle prime tre giornate, poi ha sempre giocato da titolare. Segna e fa segnare, zero ammonizioni ricevute
- Squadra: Frosinone
- Ruolo: centrocampista
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 9
- Partite: 11 su 11 (11 da titolare)
- Gol: 5
- Assist: 2
- Altra rivelazione del campionato di un Frosinone che gioca bene e fa risultati. Gioca sempre, chiavi in mano del centrocampo, nelle scorpacciate di gol delle partite di Alvini riesce spesso a segnare. E mai un'ammonizione
- Squadra: Frosinone
- Ruolo: attaccante
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 3
- Partite: 11 su 11 (11 da titolare)
- Gol: 3
- Assist: 4
- Tantissime sorprese nel Frosinone di Alvini, un'altra è lui, ala d'attacco georgiana che sta facendo benissimo tra gol e assist. Nel suo caso sono arrivate un paio di ammonizioni. Per il resto è uno dei fedelissimi fin qui sempre in campo
- Squadra: Cagliari
- Ruolo: attaccante
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 6
- Partite: 11 su 11 (10 da titolare)
- Gol: 5
- Assist: 0
- Sta sbocciando proprio in questo 2026: dopo i soli due gol segnati nell'intera stagione scorsa in maglia Atalanta, nel Cagliari è cambiata la musica. In rete per quattro partite di fila a settembre-ottobre (con convocazione in azzurro), poi recentemente ha un po' rallentato. Zero gialli. L'unica volta che è subentrato… ha segnato (contro la Roma)
- Squadra: Roma
- Ruolo: difensore
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 5
- Partite: 7 su 11 (6 da titolare)
- Gol: 2
- Assist: 1
- Non stiamo parlando di un titolare inamovibile (per ora), ma di un talento classe 2007 che sembra destinato a crescere, e non poco. Sappiamo bene quanto Gasp sappia valorizzare (e abbia già valorizzato in carriera) i giovani e gli esterni. Nelle gambe ha sia gol che assist
- Squadra: Torino
- Ruolo: attaccante
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 5
- Partite: 9 su 11 (7 da titolare)
- Gol: 4
- Assist: 0
- Ha saltato un paio di partite per infortunio. L'anno scorso di gol ne aveva segnati 6 in tutta la stagione, quest'anno è già a quota 4. Zero ammonizioni. E Abate punta su di lui
- Squadra: Genoa
- Ruolo: attaccante
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 2
- Partite: 10 su 11 (9 da titolare)
- Gol: 4
- Assist: 1
- Nell'ultima partita col Milan ha sfiorato il gol e uno gli è stato annullato per fuorigioco: la porta la sente sempre. Fin qui neanche un'ammonizione, per lui che in passato nella sua carriera è stato abbastanza un habitué della squalifica
- Squadra: Roma
- Ruolo: difensore
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 2
- Partite: 7 su 11 (4 da titolare)
- Gol: 2
- Assist: 0
- Gasp è stato soddisfatto fin da subito del suo acquisto, ideale per il suo calcio, difensore ma anche un po' attaccante (ne abbiamo parlato nella puntata di Sky Sport Tech Show che trovate qui sotto). Ha segnato due gol contro il Napoli e potrebbero non essere i soli da qui a fine campionato…
- Squadra: Fiorentina
- Ruolo: centrocampista
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 2
- Partite: 9 su 9 (8 da titolare)
- Gol: 3
- Assist: 2
- Partite che diventano 10 considerando le prime giornate col Toro pre trasferimento in viola. Da quando è alla Fiorentina ha giocato sempre e quasi sempre dal 1'. Incoraggia soprattutto il rendimento recente: i 3 gol e 2 assist li ha messi tutti a referto nelle ultime tre contro Atalanta, Sassuolo e Juve
- Squadra: Inter
- Ruolo: difensore
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 6
- Partite: 9 su 11 (6 da titolare)
- Gol: 2
- Assist: 2
- Sempre titolare nelle ultime quattro partite: Chivu deve ruotare molto per ovvie necessità di calendario e su Carlos Augusto può sempre contare, sia nei tre dietro che come quinto. Ha già superato il suo bottino di gol dell'anno scorso e eguagliato gli assist
- Squadra: Lazio
- Ruolo: difensore
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 15
- Partite: 11 su 11 (10 da titolare)
- Gol: 1
- Assist: 3
- Avere un "difensore" come lui non è male: spinta, cross, azioni pericolose, per di più in una Lazio che sta girando a meraviglia. Per di più, zero ammonizioni fin qui
- Squadra: Lazio
- Ruolo: portiere
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 17
- Partite: 11 su 11 (11 da titolare)
- Gol subiti: 9
- Rigori parati: 1
- La Lazio è la miglior difesa del campionato fin qui e dunque anche il suo portiere finisce dritto tra le sorprese in positivo del campionato. A referto pure un rigore parato a Yeboah in Venezia-Lazio. Quattro i suoi clean-sheet
- Squadra: Cagliari
- Ruolo: portiere
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 10
- Partite: 11 su 11 (11 da titolare)
- Gol subiti: 15
- Rigori parati: 0
- Certo, non è sempre facile difendere i pali quando non giochi in una big, soprattutto in chiave fantacalcistica, ma Caprile sta offrendo ottime prestazioni e quattro clean-sheet fin qui
- Squadra: Frosinone
- Ruolo: portiere
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 1
- Partite: 11 su 11 (11 da titolare)
- Gol subiti: 15
- Rigori parati: 0
- È un Frosinone di sorprese e non lo è solo in mezzo al campo. Nonostante alcune partite rocambolesche (come il 4-4 contro l'Atalanta), anche tra i pali Palmisani sta facendo benissimo. Gol subiti non troppi (15, nona difesa del campionato) e 3 clean-sheet
- Squadra: Bologna
- Ruolo: difensore
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 11
- Partite: 10 su 8 10 da titolare)
- Gol: 0
- Assist: 5
- Al pari di Zaccagni è l'assistman della stagione in Sere A: cinque passaggi vincenti tra cross, corner e filtranti, partendo dalla fascia sinistra. Molti concentrati nelle ultime giornate, quindi dall'arrivo di Palladino
- Squadra: Frosinone
- Ruolo: centrocampista
- Prezzo medio d'asta (500 crediti): 2
- Partite: 11 su 11 (11 da titolare)
- Gol: 2
- Assist: 4
- Altro punto fisso del centrocampo di Alvini e di una squadra che crea e gioca bene, con una predilezione per l'attacco. Un paio di ammonizioni raccolte fin qui. Due gol all'Atalanta nel 4-4, quattro assist a referto (solo Miranda e Zaccagni ne hanno fatti di più)