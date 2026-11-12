Praticamente tutto il Frosinone di Alvini, dalla porta all'attacco (quarto migliore del campionato). Tra le sorprese costate poco anche chi si sta riscattando dopo una stagione anonima o giovani sbocciati da poco, come il Cisse del Milan. E voi quanti ne avete nella vostra squadra?

COME STANNO ANDANDO I GIOCATORI CHE HANNO SFIORATO LA A IN ESTATE