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Fantacalcio: i giocatori presi a poco che stanno sorprendendo

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Praticamente tutto il Frosinone di Alvini, dalla porta all'attacco (quarto migliore del campionato). Tra le sorprese costate poco anche chi si sta riscattando dopo una stagione anonima o giovani sbocciati da poco, come il Cisse del Milan. E voi quanti ne avete nella vostra squadra?

COME STANNO ANDANDO I GIOCATORI CHE HANNO SFIORATO LA A IN ESTATE

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