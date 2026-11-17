Calciomercato, i fratelli Esposito lanciano Castellammare: i comuni d'Italia più preziosi
Vi siete mai chiesti quale sia la città italiana dove si concentra maggior talento calcistico? Per vostra fortuna Transfermarkt ha svelato la risposta grazie alla classifica dei comuni italiani "più preziosi" sul mercato. Boom di Castellammare (è terza!) grazie ai due Esposito e a Gigio Donnarumma. Milano o Roma, quale delle due è prima? Non mancano i casi assurdi con calciatori francesi o nigeriani a portare in alto Reggio Emilia, Parma e pure… Aosta!
- La classifica è ordinata per valore complessivo di mercato dei giocatori nati in quel determinato comune
- Qui parliamo di anagrafe, quindi "nato a" non equivale per forza alla città dove è cresciuto il giocatore
- Il numero totale dei giocatori nati in quella città si riferisce a quelli che hanno una quotazione di mercato
- Per "altri giocatori preziosi" abbiamo impostato una base di 15 milioni di valore
- Valore di mercato totale: 39 milioni
- Giocatori nati lì: 18
- Il più prezioso: Samuele Ricci (22 milioni)
- Altri preziosi: Gianluca Mancini (15 milioni)
- Valore di mercato totale: 39 milioni
- Giocatori nati lì: 8
- Il più prezioso: Giorgio Scalvini (38 milioni)
- Valore di mercato totale: 39 milioni
- Giocatori nati lì: 20
- Il più prezioso: Khéphren Thuram (35 milioni)
- Primo caso insolito: Kephren Thuram, come noto, è nazionale francese, ma è nato in Emilia visto che papà Lilian, in quegli anni, giocava al Parma (dove è nato Marcus)
- Valore di mercato totale: 41 milioni
- Giocatori nati lì: 8
- Il più prezioso: Honest Ahanor (40 milioni)
- Valore di mercato totale: 41 milioni
- Giocatori nati lì: 12
- Il più prezioso: Michael Kayode (40 milioni)
- Valore di mercato totale: 45 milioni
- Giocatori nati lì: 1
- Il più prezioso: Marco Palestra (30 milioni)
- Valore di mercato totale: 48 milioni
- Giocatori nati lì: 29
- Il più prezioso: Destiny Udogie (25 milioni)
- Valore di mercato totale: 49 milioni
- Giocatori nati lì: 5
- Il più prezioso: Calvin Bassey (28 milioni)
- Altri preziosi: Nicolò Savona (15 milioni)
- Ecco, questo è il caso più strano: se i Thuram sono nati in zone ben note e lagate al papà calciatore, qui ci troviamo davanti un terzino nigeriano che gioca in Premier e che non ha mai giocato in Italia. Eppure… è valdostano! I genitori vivano in Italia quando è nato, prima di trasferirsi in Inghilterra quando aveva 6 anni
- Valore di mercato totale: 52 milioni
- Giocatori nati lì: 179
- Il più prezioso: Rolando Mandragora (7,5 milioni)
- Valore di mercato totale: 57 milioni
- Giocatori nati lì: 65
- Il più prezioso: Cher Ndour (20 milioni)
- Valore di mercato totale: 61 milioni
- Giocatori nati lì: 91
- Il più prezioso: Alessandro Buongiorno (25 milioni)
- Valore di mercato totale: 63 milioni
- Giocatori nati lì: 23
- Il più prezioso: Marcus Thuram (50 milioni)
- Come anticipato, il Thuram più grande è nato a Parma, sempre negli anni in cui papà Lilian giocava coi gialloblù
- Valore di mercato totale: 66 milioni
- Giocatori nati lì: 7
- Il più prezioso: Alessandro Bastoni (65 milioni)
- Valore di mercato totale: 71 milioni
- Giocatori nati lì: 43
- Altri preziosi: Samuele Inacio (20 milioni)
- Il più prezioso: Roberto Piccoli (16 milioni)
- Valore di mercato totale: 75 milioni
- Giocatori nati lì: 78
- Il più prezioso: Jeff Ekhator (18 milioni)
- Altri preziosi: Andrea Cambiaso (15 milioni)
- Valore di mercato totale: 87 milioni
- Giocatori nati lì: 21
- Il più prezioso: Nicolò Barella (50 milioni)
- Altri preziosi: Nicolò Tresoldi (35 milioni)
- Ormai sappiamo tutto anche del talentino Tresoldi, nato a Cagliari e ora conteso tra Italia e Germania, sperando che finisca presto nel "club" degli italiani
- Valore di mercato totale: 90 milioni
- Giocatori nati lì: 6
- Il più prezioso: Sandro Tonali (90 milioni)
- Valore di mercato totale: 115 milioni
- Giocatori nati lì: 20
- Il più prezioso: Pio Esposito (50 milioni)
- Altri preziosi: Gianluigi Donnarumma (45 milioni), Sebastiano Esposito (15 milioni)
- Valore di mercato totale: 163 milioni
- Giocatori nati lì: 141
- Il più prezioso: Federico Dimarco (50 milioni)
- Altri preziosi: Aleksandar Stankovic (32 milioni), Francesco Camarda (15 milioni)
- Altro caso di uno straniero nato in Italia: stiamo parlando del serbo dell'Inter Stankovic, nato a Milano quando papà brillava coi colori nerazzurri
- Valore di mercato totale: 345 milioni
- Giocatori nati lì: 326
- Il più prezioso: Riccardo Calafiori (65 milioni)
- Altri preziosi: Giuliano Simeone (40 milioni), Niccolò Pisilli (30 milioni), Giovanni Leoni (25 milioni), Gianluca Scamacca (25 milioni), Davide Frattesi (22 milioni)
- Tra i tanti romani, anche uno d'adozione come il figlio del Cholo, argentino, nato nella capitale quando papà Diego giocava alla Lazio