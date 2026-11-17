Vi siete mai chiesti quale sia la città italiana dove si concentra maggior talento calcistico? Per vostra fortuna Transfermarkt ha svelato la risposta grazie alla classifica dei comuni italiani "più preziosi" sul mercato. Boom di Castellammare (è terza!) grazie ai due Esposito e a Gigio Donnarumma. Milano o Roma, quale delle due è prima? Non mancano i casi assurdi con calciatori francesi o nigeriani a portare in alto Reggio Emilia, Parma e pure… Aosta!

QUALIFICAZIONI EURO 2028: LE INSIDIE PER L'ITALIA