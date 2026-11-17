Il difensore della Nazionale e dell'Arsenal, premiato a Roma dal sindaco Gualtieri, è tornato sul ko dell'Italia in Belgio: "Non deve cancellare quanto fatto fin qui con Mancini. Il percorso che stiamo facendo è più grande di un singolo risultato". E sulla Roma: Un giorno mi piacerebbe tornare. Mi parlano bene di Gasp, spero a fine anno faccia qualcosa di importante..."

"E’ stata una bella batosta, ma non deve cancellare il percorso fatto. Dispiace che sia arrivata per ultima questa sconfitta, però mi tengo strette le belle prestazioni precedenti e dobbiamo ripartire da lì. Dispiace essere usciti dalla Nations League ma il percorso è più grande". Lo ha detto il difensore dell'Arsenal e della nazionale italiana Riccardo Calafiori dopo l'incontro in comune col sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Con Mancini c'è un bel feeling - ha aggiunto -. Io leader? Sì, mi ci sento, cerco sempre di aiutare i compagni più giovani e parlo anche con l'atteggiamento oltre che col linguaggio". Vedi anche Highlights e pagelle di Belgio-Italia

"Un giorno mi piacerebbe tornare alla Roma" A chi gli chiede di un possibile ritorno a Roma ha invece risposto: "Intanto spero di vincere il più possibile e ottenere il massimo, poi in un futuro non posso negare che mi farebbe piacere tornare, soprattutto dopo essersi lasciati non bene e aver fatto tutte le giovanili". Nel frattempo da tifoso della Roma si augura che la squadra di Gasperini possa vincere. "Parlano tutti bene di Gian Piero, sappiamo che allenatore è, quello che sta facendo è importante, ma io spero possa fare qualcosa di importante a fine stagione".