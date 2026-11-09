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Serie A, la classifica da sosta a sosta: sorprese e conferme del campionato

L'ANALISI

Introduzione

Si ferma ancora la Serie A per la pausa delle Nazionali, stop che impone un nuovo bilancio al torneo. Abbiamo diviso il campionato in due parti: dall'inizio alla prima sosta (fine settembre/inizio ottobre) e dalla prima alla seconda sosta di novembre. In questo modo si ricavano due classifiche che, messe a confonto, evidenziano punti in comune ma anche differenze. Già, perché sia a livello di squadre che di prestazioni individuali, alcuni temi farebbero pensare addirittura a due campionati diversi. Eppure tra la 6^ e l'11^ giornata è trascorso solo un mese... Vediamo insieme come è cambiata la Serie A da una sosta all'altra


SERIE A, LA CLASSIFICA

Quello che devi sapere

La classifica dopo la prima sosta

Si fa riferimento al periodo dalla 1^ (22, 23 e 24 agosto) alla 5^ giornata (18, 19 e 20 settembre):
 

  1. INTER: 13 punti 
  2. ROMA: 13 punti
  3. LAZIO: 13 punti
  4. CAGLIARI: 12 punti
  5. MILAN: 11 punti
  6. COMO: 10 punti
  7. FROSINONE: 10 punti
  8. JUVENTUS: 10 punti
  9. SASSUOLO: 7 punti
  10. NAPOLI: 7 punti
  11. LECCE: 6 punti
  12. ATALANTA: 6 punti
  13. MONZA: 4 punti
  14. UDINESE: 4 punti
  15. FIORENTINA: 4 punti
  16. TORINO: 4 punti
  17. PARMA: 4 punti
  18. BOLOGNA: 2 punti
  19. GENOA: 1 punto
  20. VENEZIA: 0 punti

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La classifica dalla prima alla seconda sosta

In questo caso si prende in considerazione l'intervallo dalla 6^ (10, 11 e 12 ottobre) all'11^ giornata (6, 7 e 8 novembre):
 

  1. LAZIO: 16 punti
  2. BOLOGNA: 15 punti
  3. INTER: 15 punti
  4. ROMA: 14 punti
  5. MILAN: 13 punti
  6. COMO: 13 punti
  7. GENOA: 12 punti
  8. FROSINONE: 10 punti
  9. TORINO: 10 punti
  10. ATALANTA: 8 punti
  11. NAPOLI: 8 punti
  12. JUVENTUS: 8 punti
  13. VENEZIA: 6 punti
  14. FIORENTINA: 5 punti
  15. LECCE: 4 punti
  16. CAGLIARI: 4 punti
  17. PARMA: 4 punti
  18. MONZA: 3 punti
  19. SASSUOLO: 1 punto
  20. UDINESE: 1 punto    

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I valori delle squadre: chi è da scudetto?

  • Inevitabile iniziare dalla capolista attuale del campionato, la Lazio, che non è assolutamente una sorpresa. Anzi: la squadra di Gattuso si è confermata in testa sia dopo la prima sosta (13 punti come Inter e Roma) che dopo la seconda (16).
  • A tenere l'andatura della Lazio sono sia l'Inter (13 e 15 punti) che la Roma (13 e 14), distacchi ridottissimi come si evince anche dalla classifica generale della Serie A.
  • Leggermente in ritardo il Milan (11 e 13 punti) e il Como (10 e 13), coppia che completa la top 5 attuale del torneo.
  • Chi sta mancando all'appello sono Juventus e Napoli, big staccate dalle prime della classe e che condividono le stesse difficoltà. Entrambe avevano iniziato il campionato a rilento (10 e 7 punti), poi hanno raccolto solo 8 punti nelle 6 giornate seguenti. Così è difficile restare sulla scia delle più veloci...

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Bologna, boom con Palladino

  • Poco più di un mese fa, il Bologna aveva raccolto solo 2 punti in cinque giornate di campionato. Le prime quattro avevano visto in panchina Domenico Tedesco, sostituito il 16 settembre da Raffaele Palladino. E i risultati sono cresciuti in modo esponenziale...
  • Dal terzultimo posto con 2 punti nella prima tranche di Serie A alla seconda posizione con 15 punti alla seconda sosta del torneo. In poco più di un mese i rossoblù hanno quadruplicato i gol segnati (da 3 a 13) restando in linea con quelli subiti (da 6 a 8). Se la classifica generale vede il Bologna all'ottavo posto, in quella ristretta all'ultimo mese solo la Lazio ha fatto meglio della squadra di Palladino (16 punti contro 15, gli stessi dell'Inter)

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Dov'è finito il Cagliari?

  • Discorso diverso per la squadra di Pisacane, che si era presentata alla prima sosta col quarto posto e 12 punti conquistati (solo uno in meno del trio Inter, Roma e Lazio). Merito di una partenza con quattro vittorie nelle prime cinque giornate.
  • Meno convincente il cammino tra la prima e la seconda sosta del campionato, periodo dove il Cagliari ha perso quattro gare di fila rialzandosi solo nell'ultimo turno contro il Frosinone. Da 12 a 4 punti raccolti nell'intervallo, dove a impressionare è stato il crollo difensivo: se i rossoblù erano stati la migliore difesa in avvio di campionato (solo 2 gol subiti), dalla 6^ all'11^ giornata il Cagliari ha incassato ben 13 reti (solo Udinese e Sassuolo hanno fatto peggio)

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Chi sale...

  • Perfettamente in linea (Frosinone e Parma) o leggermente in rialzo (Atalanta e Fiorentina) il trend di altre squadre, dove piuttosto il bilancio in positivo è stato quello di altre due formazioni.
  • Prendete il Genoa di De Rossi, che chiudeva la prima tranche di campionato col penultimo posto e un solo punto raccolto. Ebbene, un mese più tardi, i rossoblù hanno conquistato 12 punti e sono al settimo posto nella classifica tra la prima e la seconda sosta.
  • Significativa anche la scalata del Torino, quartultimo con 4 punti dopo le prime cinque giornate. Nell'ultimo mese i granata di Abate ne hanno intascati 10 (nono posto nel periodo) doppiando anche la produzione offensiva (da 5 a 10 reti realizzate)
  • Da sottolineare anche il caso del Venezia che, pur occupando il penultimo posto nella classifica generale, è passato da 0 a 6 punti tra le due soste

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... E chi scende

  • Lievemente in calo il bilancio di Lecce (6 e 4 punti) e Monza (4 e 3), ma concentriamoci sulle squadre dal trend in picchiata nei due periodi.
  • Il Sassuolo aveva conquistato 7 punti nelle prime cinque giornate salvo raccoglierne solo uno nelle successive sei. Un crollo spiegato anche da una difesa che concede davvero troppo (20 reti subite nell'ultimo mese).
  • Se Aquilani va verso l'esonero dopo cinque sconfitte di fila, chi ha appena cambiato in panchina è stata l'Udinese da Runjaic a Paolo Zanetti. Ko al debutto per il nuovo allenatore dei bianconeri, che sono già caduti 8 volte in campionato. Ma se alla prima sosta i punti incamerati erano stati 4, nell'ultimo mese ne è arrivato solo uno. Ecco spiegato l'ultimo posto della classe

FTJ
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Capitolo giocatori: Roma, meno Malen ma...

  • Detto delle squadre, vediamo come sono cambiate le prestazioni individuali dei migliori marcatori della Serie A.
  • Dopo la prima tranche il capocannoniere era Malen, che vantava più gol (6) che giornate disputate (5) impattando per il 42% sull'intera produzione offensiva di Gasperini.
  • Nell'ultimo mese l'olandese ha aggiunto 'solo' due reti in più al proprio bottino e ora pesa il 25% su tutti i gol della Roma in campionato, ma curiosamente nello stesso momento in cui i giallorossi hanno iniziato a segnare ancora di più.
  • Già, perché il miglior attacco del torneo (31 centri) coinvolge anche 8 gol segnati dai difensori: due per Hermoso, Balerdi e Lulli, uno per Ndicka e Ghilardi.
  • Non è tutto: se prima Malen si prendeva la scena tra gli attaccanti, Mora è definitivamente 'sbocciato' con 3 reti nelle ultime 3 giornate

CALCIO - Serie A - AS Roma vs US Sassuolo
CALCIO - Serie A - AS Roma vs US Sassuolo
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'Il Malen' lo fa Krstovic

  • Da un capocannoniere all'altro tra le due soste: i gol di Malen erano stati 6, lo stesso bottino di Nikola Krstovic che sta tenendo a galla l'Atalanta di Sarri.
  • Quarto posto nella classifica marcatori generale per l'attaccante montenegrino (7 reti), ma proprio 6 di queste sono arrivate nell'ultimo mese con due doppiette (contro Venezia e Frosinone) e le firme contro Milan e Monza. Quando Krstovic ha preso definitivamente il posto dell'infortunato Scamacca, ha quasi sempre lasciato il segno da titolare

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La staffetta Lautaro-Thuram

  • Alla prima sosta il bomber dell'Inter con 4 gol era Lautaro Martinez, costretto però a fermarsi alla 6^ giornata per l'infortunio alla coscia e tutt'ora ai box.
  • Poco spazio in campionato per la Thu-La, ma proprio Marcus Thuram ha raccolto il testimone del capitano e trascinato i nerazzurri nell'ultimo mese. Quattro reti nell'intervallo anche per il francese (6 in totale in campionato), un bottino replicato perfettamente dall'altro leader offensivo di Chivu

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Varela non è di passaggio

  • Confrontando la top 10 dei migliori bomber tra la prima e la seconda sosta, le altre presenze fisse sono quelle di Antonio Raimondo Gustavo Varela.
  • Se il 22enne italiano viaggia a quota 8 centri (4+4) prima dell'infortunio, il centravanti del Monza ha accumulato quattro gol nella prima tranche e cinque nella seconda per un totale di nove centri e lo scettro provvisorio di capocannoniere della Serie A.
  • Ecco perché Gustavo Varela non è più una sorpresa ma una certezza del campionato. Un fattore per Juric ma anche per i tanti fanta-allenatori che hanno puntato su di lui...

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Isaksen, Calò e...

  • La capolista Lazio aveva in Frattesi il suo bomber alla prima sosta del campionato, ma un mese più tardi si è aggrappata ai gol di Isaksen: da 0 a 4 i centri del danese, rimasto a secco solo contro Parma e Napoli.
  • Addirittura più prolifico di Isaksen è Calò, un fattore del sorprendente Frosinone. Già, perché il centrocampista classe 1997 ha segnato per quattro gare di fila (Sassuolo, Atalanta, Lecce e Torino) portandosi a quota 5 reti in classifica marcatori.
  • L'ultimo mese ha visto lievitare il bottino di altri protagonisti del campionato: tre i gol di Douvikas (scatenato anche in Europa) e De Bruyne, loro come i milanisti Pulisic e Rabiot oltre a Cisse. A proposito di giovani emergenti, anche Mbangula e Njie hanno lasciato tre volte il segno dalla 6^ giornata a oggi

Z4Z
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