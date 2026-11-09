Serie A, la classifica da sosta a sosta: sorprese e conferme del campionato

Introduzione

Si ferma ancora la Serie A per la pausa delle Nazionali, stop che impone un nuovo bilancio al torneo. Abbiamo diviso il campionato in due parti: dall'inizio alla prima sosta (fine settembre/inizio ottobre) e dalla prima alla seconda sosta di novembre. In questo modo si ricavano due classifiche che, messe a confonto, evidenziano punti in comune ma anche differenze. Già, perché sia a livello di squadre che di prestazioni individuali, alcuni temi farebbero pensare addirittura a due campionati diversi. Eppure tra la 6^ e l'11^ giornata è trascorso solo un mese... Vediamo insieme come è cambiata la Serie A da una sosta all'altra



SERIE A, LA CLASSIFICA

