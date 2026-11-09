Serie A, la classifica da sosta a sosta: sorprese e conferme del campionato

Serie A, la classifica da sosta a sosta: sorprese e conferme del campionatoL'ANALISI
Introduzione
Si ferma ancora la Serie A per la pausa delle Nazionali, stop che impone un nuovo bilancio al torneo. Abbiamo diviso il campionato in due parti: dall'inizio alla prima sosta (fine settembre/inizio ottobre) e dalla prima alla seconda sosta di novembre. In questo modo si ricavano due classifiche che, messe a confonto, evidenziano punti in comune ma anche differenze. Già, perché sia a livello di squadre che di prestazioni individuali, alcuni temi farebbero pensare addirittura a due campionati diversi. Eppure tra la 6^ e l'11^ giornata è trascorso solo un mese... Vediamo insieme come è cambiata la Serie A da una sosta all'altra
Quello che devi sapere
La classifica dopo la prima sosta
Si fa riferimento al periodo dalla 1^ (22, 23 e 24 agosto) alla 5^ giornata (18, 19 e 20 settembre):
- INTER: 13 punti
- ROMA: 13 punti
- LAZIO: 13 punti
- CAGLIARI: 12 punti
- MILAN: 11 punti
- COMO: 10 punti
- FROSINONE: 10 punti
- JUVENTUS: 10 punti
- SASSUOLO: 7 punti
- NAPOLI: 7 punti
- LECCE: 6 punti
- ATALANTA: 6 punti
- MONZA: 4 punti
- UDINESE: 4 punti
- FIORENTINA: 4 punti
- TORINO: 4 punti
- PARMA: 4 punti
- BOLOGNA: 2 punti
- GENOA: 1 punto
- VENEZIA: 0 punti
La classifica dalla prima alla seconda sosta
In questo caso si prende in considerazione l'intervallo dalla 6^ (10, 11 e 12 ottobre) all'11^ giornata (6, 7 e 8 novembre):
- LAZIO: 16 punti
- BOLOGNA: 15 punti
- INTER: 15 punti
- ROMA: 14 punti
- MILAN: 13 punti
- COMO: 13 punti
- GENOA: 12 punti
- FROSINONE: 10 punti
- TORINO: 10 punti
- ATALANTA: 8 punti
- NAPOLI: 8 punti
- JUVENTUS: 8 punti
- VENEZIA: 6 punti
- FIORENTINA: 5 punti
- LECCE: 4 punti
- CAGLIARI: 4 punti
- PARMA: 4 punti
- MONZA: 3 punti
- SASSUOLO: 1 punto
- UDINESE: 1 punto
I valori delle squadre: chi è da scudetto?
- Inevitabile iniziare dalla capolista attuale del campionato, la Lazio, che non è assolutamente una sorpresa. Anzi: la squadra di Gattuso si è confermata in testa sia dopo la prima sosta (13 punti come Inter e Roma) che dopo la seconda (16).
- A tenere l'andatura della Lazio sono sia l'Inter (13 e 15 punti) che la Roma (13 e 14), distacchi ridottissimi come si evince anche dalla classifica generale della Serie A.
- Leggermente in ritardo il Milan (11 e 13 punti) e il Como (10 e 13), coppia che completa la top 5 attuale del torneo.
- Chi sta mancando all'appello sono Juventus e Napoli, big staccate dalle prime della classe e che condividono le stesse difficoltà. Entrambe avevano iniziato il campionato a rilento (10 e 7 punti), poi hanno raccolto solo 8 punti nelle 6 giornate seguenti. Così è difficile restare sulla scia delle più veloci...
Bologna, boom con Palladino
- Poco più di un mese fa, il Bologna aveva raccolto solo 2 punti in cinque giornate di campionato. Le prime quattro avevano visto in panchina Domenico Tedesco, sostituito il 16 settembre da Raffaele Palladino. E i risultati sono cresciuti in modo esponenziale...
- Dal terzultimo posto con 2 punti nella prima tranche di Serie A alla seconda posizione con 15 punti alla seconda sosta del torneo. In poco più di un mese i rossoblù hanno quadruplicato i gol segnati (da 3 a 13) restando in linea con quelli subiti (da 6 a 8). Se la classifica generale vede il Bologna all'ottavo posto, in quella ristretta all'ultimo mese solo la Lazio ha fatto meglio della squadra di Palladino (16 punti contro 15, gli stessi dell'Inter)
Dov'è finito il Cagliari?
- Discorso diverso per la squadra di Pisacane, che si era presentata alla prima sosta col quarto posto e 12 punti conquistati (solo uno in meno del trio Inter, Roma e Lazio). Merito di una partenza con quattro vittorie nelle prime cinque giornate.
- Meno convincente il cammino tra la prima e la seconda sosta del campionato, periodo dove il Cagliari ha perso quattro gare di fila rialzandosi solo nell'ultimo turno contro il Frosinone. Da 12 a 4 punti raccolti nell'intervallo, dove a impressionare è stato il crollo difensivo: se i rossoblù erano stati la migliore difesa in avvio di campionato (solo 2 gol subiti), dalla 6^ all'11^ giornata il Cagliari ha incassato ben 13 reti (solo Udinese e Sassuolo hanno fatto peggio)
Chi sale...
- Perfettamente in linea (Frosinone e Parma) o leggermente in rialzo (Atalanta e Fiorentina) il trend di altre squadre, dove piuttosto il bilancio in positivo è stato quello di altre due formazioni.
- Prendete il Genoa di De Rossi, che chiudeva la prima tranche di campionato col penultimo posto e un solo punto raccolto. Ebbene, un mese più tardi, i rossoblù hanno conquistato 12 punti e sono al settimo posto nella classifica tra la prima e la seconda sosta.
- Significativa anche la scalata del Torino, quartultimo con 4 punti dopo le prime cinque giornate. Nell'ultimo mese i granata di Abate ne hanno intascati 10 (nono posto nel periodo) doppiando anche la produzione offensiva (da 5 a 10 reti realizzate)
- Da sottolineare anche il caso del Venezia che, pur occupando il penultimo posto nella classifica generale, è passato da 0 a 6 punti tra le due soste
... E chi scende
- Lievemente in calo il bilancio di Lecce (6 e 4 punti) e Monza (4 e 3), ma concentriamoci sulle squadre dal trend in picchiata nei due periodi.
- Il Sassuolo aveva conquistato 7 punti nelle prime cinque giornate salvo raccoglierne solo uno nelle successive sei. Un crollo spiegato anche da una difesa che concede davvero troppo (20 reti subite nell'ultimo mese).
- Se Aquilani va verso l'esonero dopo cinque sconfitte di fila, chi ha appena cambiato in panchina è stata l'Udinese da Runjaic a Paolo Zanetti. Ko al debutto per il nuovo allenatore dei bianconeri, che sono già caduti 8 volte in campionato. Ma se alla prima sosta i punti incamerati erano stati 4, nell'ultimo mese ne è arrivato solo uno. Ecco spiegato l'ultimo posto della classe
Capitolo giocatori: Roma, meno Malen ma...
- Detto delle squadre, vediamo come sono cambiate le prestazioni individuali dei migliori marcatori della Serie A.
- Dopo la prima tranche il capocannoniere era Malen, che vantava più gol (6) che giornate disputate (5) impattando per il 42% sull'intera produzione offensiva di Gasperini.
- Nell'ultimo mese l'olandese ha aggiunto 'solo' due reti in più al proprio bottino e ora pesa il 25% su tutti i gol della Roma in campionato, ma curiosamente nello stesso momento in cui i giallorossi hanno iniziato a segnare ancora di più.
- Già, perché il miglior attacco del torneo (31 centri) coinvolge anche 8 gol segnati dai difensori: due per Hermoso, Balerdi e Lulli, uno per Ndicka e Ghilardi.
- Non è tutto: se prima Malen si prendeva la scena tra gli attaccanti, Mora è definitivamente 'sbocciato' con 3 reti nelle ultime 3 giornate
'Il Malen' lo fa Krstovic
- Da un capocannoniere all'altro tra le due soste: i gol di Malen erano stati 6, lo stesso bottino di Nikola Krstovic che sta tenendo a galla l'Atalanta di Sarri.
- Quarto posto nella classifica marcatori generale per l'attaccante montenegrino (7 reti), ma proprio 6 di queste sono arrivate nell'ultimo mese con due doppiette (contro Venezia e Frosinone) e le firme contro Milan e Monza. Quando Krstovic ha preso definitivamente il posto dell'infortunato Scamacca, ha quasi sempre lasciato il segno da titolare
La staffetta Lautaro-Thuram
- Alla prima sosta il bomber dell'Inter con 4 gol era Lautaro Martinez, costretto però a fermarsi alla 6^ giornata per l'infortunio alla coscia e tutt'ora ai box.
- Poco spazio in campionato per la Thu-La, ma proprio Marcus Thuram ha raccolto il testimone del capitano e trascinato i nerazzurri nell'ultimo mese. Quattro reti nell'intervallo anche per il francese (6 in totale in campionato), un bottino replicato perfettamente dall'altro leader offensivo di Chivu
Varela non è di passaggio
- Confrontando la top 10 dei migliori bomber tra la prima e la seconda sosta, le altre presenze fisse sono quelle di Antonio Raimondo e Gustavo Varela.
- Se il 22enne italiano viaggia a quota 8 centri (4+4) prima dell'infortunio, il centravanti del Monza ha accumulato quattro gol nella prima tranche e cinque nella seconda per un totale di nove centri e lo scettro provvisorio di capocannoniere della Serie A.
- Ecco perché Gustavo Varela non è più una sorpresa ma una certezza del campionato. Un fattore per Juric ma anche per i tanti fanta-allenatori che hanno puntato su di lui...
Isaksen, Calò e...
- La capolista Lazio aveva in Frattesi il suo bomber alla prima sosta del campionato, ma un mese più tardi si è aggrappata ai gol di Isaksen: da 0 a 4 i centri del danese, rimasto a secco solo contro Parma e Napoli.
- Addirittura più prolifico di Isaksen è Calò, un fattore del sorprendente Frosinone. Già, perché il centrocampista classe 1997 ha segnato per quattro gare di fila (Sassuolo, Atalanta, Lecce e Torino) portandosi a quota 5 reti in classifica marcatori.
- L'ultimo mese ha visto lievitare il bottino di altri protagonisti del campionato: tre i gol di Douvikas (scatenato anche in Europa) e De Bruyne, loro come i milanisti Pulisic e Rabiot oltre a Cisse. A proposito di giovani emergenti, anche Mbangula e Njie hanno lasciato tre volte il segno dalla 6^ giornata a oggi