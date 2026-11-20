Lazio con diverse assenze nella sfida contro il Lecce. In difesa sono out Sutalo e Tavares. Doekhi in ballottaggio con Provstgaard per fare coppia con Diogo Leite. Davanti fuori ancora Zaccagni. Frattesi ha recuperato a centrocampo. Nel Lecce Di Francesco ritrova Coulibaly e schiera N'Dri dal primo minuto con Geubbels che insidia per la maglia di centravanti Stulic.

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