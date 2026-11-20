Lazio con diverse assenze nella sfida contro il Lecce. In difesa sono out Sutalo e Tavares. Doekhi in ballottaggio con Provstgaard per fare coppia con Diogo Leite. Davanti fuori ancora Zaccagni. Frattesi ha recuperato a centrocampo. Nel Lecce Di Francesco ritrova Coulibaly e schiera N'Dri dal primo minuto con Geubbels che insidia per la maglia di centravanti Stulic.
SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Mandas, Floriani Mussolini, Diogo Leite, Doekhi, Pedraza, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gennaro Gattuso
- Diverse assenze per Gattuso che ha un dubbio in difesa fra Provstgaard e Doekhi con il secondo favorito
- Frattesi verso il recupero a centrocampo
- Davanti Noslin a sinistra per Zaccagni e Pinamonti in mezzo
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone, Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ngom, Maleh, N’Dri, Stulic, Fatah. All. Eusebio Di Francesco
- Di Francesco pronto a tornare al 4-3-3 con il rientro di Coulibaly in mezzo
- In difesa Siebert insidia Gaspar
- Davanti Stulic deve guardarsi da Geuebbels