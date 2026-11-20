Il Napoli a caccia di punti in campionato per preparare al meglio la sfida Champions contro il City. Allegri potrebbe decidere di preservare De Bruyne in vista di Manchester. Meret out per una frattura a una vertebra. Nel Torino diversi dubbi per Abate, che deve valutare la condizione di Belghali e Vlasic e pensa al possibile rilancio di Pellegri in attacco. Il match del Maradona in diretta sabato 21 ottobre alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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