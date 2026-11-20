Il Napoli a caccia di punti in campionato per preparare al meglio la sfida Champions contro il City. Allegri potrebbe decidere di preservare De Bruyne in vista di Manchester. Meret out per una frattura a una vertebra. Nel Torino diversi dubbi per Abate, che deve valutare la condizione di Belghali e Vlasic e pensa al possibile rilancio di Pellegri in attacco. Il match del Maradona in diretta sabato 21 ottobre alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
PROBABILI FORMAZIONI: CAMPETTI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione
Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Marín, Politano, Gilmour, McTominay, Olivera, Vergara, Højlund, Lang. All. Massimiliano Allegri
- Possibile riposo per De Bruyne in vista del Manchester City
- Dubbio fra Gilmour e Anguissa in mezzo
- Recuperati Favasuli e Spinazzola che insidia Olivera
TORINO (3-5-2) la probabile formazione
Perri, Coco, Ismajli, Comuzzo, Belghali, Casadei, Mandragora, Santos Bragança, Cacciamani, Adams, Simeone. All. Ignazio Abate
- Rodriguez ancora indietro e Abate conferma la difesa Coco-Ismajli-Comuzzo
- Belghali ha recuperato mentre Vlasic parte dalla panchina sostituito da Casadei. Torna Mandragora
- In attacco Pellegri insidia Adams