Monza e Fiorentina si sfidano nel posticipo della 12^giornata di Serie A. Qualche dubbio per Juric, che potrebbe schierare titolari per la prima volta Ziolkowski e Pessina. Vanoli verso la conferma di Mastantuono-Gonçalves-Njie alle spalle di Pellegrino. La partita in diretta lunedì 23 novembre su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW