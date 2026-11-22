Monza e Fiorentina si sfidano nel posticipo della 12^giornata di Serie A. Qualche dubbio per Juric, che potrebbe schierare titolari per la prima volta Ziolkowski e Pessina. Vanoli verso la conferma di Mastantuono-Gonçalves-Njie alle spalle di Pellegrino. La partita in diretta lunedì 23 novembre su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
MONZA (3-5-2) la probabile formazione
Törnqvist; Kouadio, Ziólkowski, Lucchesi; Touré, Akinsanmiro, Colombo, Pessina, Mangas; Robinson, Varela. All. Ivan Juric
- Possibile conferma del 3-5-2, stesso sistema di gioco dell'ultima partita persa con l'Atalanta
- Ziolkowski e Pessina potrebbero giocare dal 1' per la prima volta in stagione. Si giocano il posto con Goglichidze e Mout
- Ballotaggi Touré/Birindelli a destra e Robinson/Mota in attacco
- Out Maye, Folorunsho e Ngonge
FIORENTINA (4-2-3-1) la probabile formazione
de Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Paolo Vanoli
- Possibile novità Ranieri al posto di Viery in difesa rispetto al pareggio contro la Juve prima della sosta
- Ndour-Oulai coppia di centrocampo
- Mastantuono, Gonçalves e Njie alle spalle di Pellegrino in avanti
- Atta torna tra i convocati dopo 2 mesi
- Indisponibili Parisi e Pongracic