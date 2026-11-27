L'imbattuta Lazio di Gattuso fa visita al Torino reduce da un solo punto nella ultime 4 partite. Abate perde Ismajli in difesa e dovrebbe sostituirlo con Comert. In forte dubbio anche Belghali per il quale il sostituto sarebbe Fortini. Torna Vlasic titolare. Prima assenza in campionato per Taylor nella Lazio. Mancano anche Tavares e Sutalo ma torna Zaccagni e Noslin potrebbe tornare al centro dell'attacco per Pinamonti
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-2) la probabile formazione
Perri, Comuzzo, Coco, Cömert, Fortini, Gineitis, Mandragora, Vlasic, Cacciamani, Adams, Simeone. All. Ignazio Abate
- Senza l'infortunato Ismajli Abate rivede l'assetto della difesa con Coco centrale e Comuzzo a destra. Comert avanti a Rodriguez per l'ultima maglia
- Belghali in forte dubbio a destra rientra Fortini dopo la pubalgia
- Gineitis avanti a Braganca e Fitz-Jim per l'ultima maglia in mezzo
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Mandas, Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza, Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso
- Gattuso perde Taylor ma ritrova Zaccagni fra i titolari
- In difesa torna titolare Provstgaard
- Noslin torna al centro dell'attacco al posto di Pinamonti