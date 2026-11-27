L'imbattuta Lazio di Gattuso fa visita al Torino reduce da un solo punto nella ultime 4 partite. Abate perde Ismajli in difesa e dovrebbe sostituirlo con Comert. In forte dubbio anche Belghali per il quale il sostituto sarebbe Fortini. Torna Vlasic titolare. Prima assenza in campionato per Taylor nella Lazio. Mancano anche Tavares e Sutalo ma torna Zaccagni e Noslin potrebbe tornare al centro dell'attacco per Pinamonti

LE PROBABILI DELLA 13^ GIORNATA