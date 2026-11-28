L'allenatore del Como ha introdotto in conferenza la sfida di domenica alle 20.45 al Sinigaglia: "Affrontiamo una squadra forte e un grandissimo allenatore. Cosa gli ruberei? L'età, a volte faccio errori di gioventù... La sua Juventus ha la idee chiare, è giudicata per i risultati però mi piace molto". Fabregas recupera Diao, Caqueret e Addai: "Ma dall'inizio non abbiamo a disposizione nessun esterno. Vorrei vedere il Sinigaglia pieno, servirà la partita perfetta" LE PROBABILI FORMAZIONI

Lo scontro diretto della 13^ giornata si gioca al Sinigaglia. Appuntamento domenica alle 20.45 contro la Juventus, avversaria a -5 dal quinto posto del Como reduce da un'altra vittoria in Champions. Un cammino in Europa da applausi quello della squadra di Cesc Fabregas, che ha presentato così il big match in conferenza stampa: "È vero che si tratta di una stagione diversa per noi. Ci sono tanti nuovi stimoli e dinamiche, ma la squadra lo sta gestendo molto bene. Ma sapete come la pensiamo qui a Como, è un'altra partita e sono tre punti. Giochiamo contro una grandissima squadra e un grandissimo allenatore. Spero che i ragazzi siano preparati per fare una grande partita. Noi vogliamo fare la nostra partita, ma sarà durissima: quando la Juve accende il motore va a un livello alto. Serve la partita perfetta contro di loro. L'avversario è molto forte, verrà qui a vincere e a metterci in difficoltà. Mi piacerebbe vedere un Sinigaglia. Quando ero piccolo, in Spagna, la Juve è sempre stata la più storica in Italia insieme al Milan. Quando giochi con il Como, i tifosi diventano un'arma in più".

"Diao non partirà titolare" Fabregas ha aggiunto sulla squadra: "Tutti sono importanti e c'è spazio per tutti, che considero 'operai'. Poi magari bisogna tirare le orecchie in un modo o nell'altro ad alcuni. Magari una grande squadra non ha bisogno di fare questo ma sappiamo di dover gestire altre dinamiche. Ovviamente la Juve è molto forte, ti possono fare male in tanti modi. Dobbiamo essere attenti a gestire dinamiche importanti durante le gare. I portieri? La competizione fa alzare il livello di uno e dell'altro. In futuro li farà crescere. A Sanchez non è mai successo e l'anno scorso Butez giocava sempre". Sui recuperati e in particolare Diao: "Torna insieme a Caqueret e Addai, che però è più indietro. Diao può dare tante cose, ad esempio ti cambia lo stile di gioco. Siamo contenti di ritrovarlo, è un'arma in più e da domani vedremo se gioca o meno. Dalla Coppa Italia dovremo trovargli spazio, con attenzione e senza perderlo. Lo stesso vale per Addai". a proposito di talenti, Cesc ha speso parole anche per Paz: "Nico per me è fisico e talento, visione e mentalità. È un cocktail fatto molto bene, mamma e papà hanno fatto un grande lavoro. Alcune volte parlo con lui: io giocavo nella sua posizione, voglio sentire se vede le mie stesse cose. Ma lui non pensa: fa le cose giuste senza pensarci. Di Nico siamo molto contenti. Il percorso è tutto suo". Approfondimento Le probabili formazioni di Como-Juventus