L'allenatore della Lazio esalta la prestazione dei suoi dopo il successo di Torino: "Sono orgoglioso di oggi perché non abbiamo arretrato di un millimetro e la squadra mi è piaciuta tantissimo. Un po' di sofferenza è normale. Classifica? Non dobbiamo guardarla, viviamo alla giornata. Non dimentico che ci davano retrocessi e che eravamo una banda di incapaci", Poi a Sky aggiunge "Siamo lì per caso..."

Fatica a nascondere la sua soddisfazione Gennaro Gattuso dopo il 2-1 ottenuto a Torino, 11^vittoria su 13 partite di campionato: "Sono orgoglioso di oggi perché non abbiamo arretrato di un millimetro e la squadra mi è piaciuta tantissimo. La sofferenza ci sta, contro il Torino non è mai facile. Abbiamo avuto tante occasioni, la sofferenza ci sta. Simeone ha fatto tanti gol contro la Lazio, Zapata è un altro giocatore fisico, ma il nostro segreto sono la mentalità e la voglia.

La classifica è uno stimolo in più per togliervi responsabilità?

"Mi baso su ciò che vedo in settimana, questa squadra va forte e ha picchi in tantissimi giocatori. So come lavoriamo. Classifica? Non dobbiamo guardarla, viviamo alla giornata. Non dimentico che ci davano retrocessi e che eravamo una banda di incapaci, noi dobbiamo lavorare duramente e mettere in campo ciò che prepariamo"

Questa volta una vittoria che esprime il cinismo della squadra nelle occasioni del primo tempo, poi la grande sofferenza nel secondo. Ci sono tanti complimenti che arrivano nell'ambiente del calcio, però di tanto in tanto aumentano un po' gli scettici che non credono che la Lazio fino alla fine possa arrivare in una zona importante di classifica. È una Lazio che dà fastidio?

"Ma perché deve dar fastidio? C'è gente che capisce di calcio, che studia calcio, che vede i numeri e ci sta. Noi dobbiamo vivere alla giornata. Anche noi pensiamo... dobbiamo essere bravi a rimanere là. So che è difficile, però pensiamo partita dopo partita e non mi dà fastidio, anzi"

Questa classifica anche una deresponsabilizzazione che è un po' un paradosso?

"Io penso che noi la classifica non dobbiamo guardarla, noi dobbiamo vivere alla giornata. Io non mi dimentico che ci davano che dovevamo retrocedere perché eravamo una banda, io ero un incapace, i miei giocatori non erano all'altezza. E noi c'abbiamo solo una strada, che è il lavoro. Il lavoro, lavorare duramente durante la settimana e mettere in campo quello che prepariamo durante la settimana. Ma arriveranno momenti negativi, vedremo quando arriveranno o la squadra non va più a certi ritmi e abbasserà i ritmi, là potrei modificare qualcosa. Ma fin quando le cose... e la squadra mi dà segnali che è viva, perché anche oggi sono entrati cinque giocatori, penso che ci hanno dato tutti e cinque una grandissima mano, e questo per me è un qualcosa di importante."