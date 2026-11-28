La partita tra Inter e Genoa della 13^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 28 novembre alle 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti dal campo saranno degli inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Dalle 20.00 e dalle 22.45 il pre e postpartita affidati a Saturday Night , con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.

I numeri di Inter e Genoa

Sono 116 i confronti fra le due squadre in Serie A con 62 vittorie per l'Inter, 22 per il Genoa e 32 pareggi. L'Inter risulta imbattuta nelle ultime 14 sfide di Serie A contro il Genoa. L'Inter ha vinto tutte le ultime 12 partite casalinghe di Serie A contro il Genoa, mantenendo la porta inviolata in 10 di queste occasioni e subendo appena due gol.

I nerazzurri hanno segnato in tutte le ultime 22 partite, realizzando 57 gol per una media di 2.6 a incontro e hanno vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A segnando sempre almeno due gol. Il Genoa ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 21 gare disputate nel massimo campionato. Francesco Pio Esposito (21 anni e 147 giorni) è il quarto giocatore più giovane a superare quota 12 gol in Serie A con l'Inter nell'era dei tre punti a vittoria, dietro a Mario Balotelli (19 anni e 78 giorni), Obafemi Martins (20 anni e 17 giorni) e Ronaldo (21 anni e 146 giorni).