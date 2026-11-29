Cagliari-Milan concluderà lunedì 30 novembre il programma della 13^ giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45. Nel Cagliari in attacco Maldini e Mendy, Winks a centrocampo con Adopo e Romano. Nel Milan Amorim potrebbe confermare il modulo che si è rivelato vincente ad Atene: Hutchinson di nuovo dal 1', difesa a tre ancora senza Pavlovic. Le probabili di Cagliari-Milan
Probabili Formazioni
CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione
Caprile; Zé Pedro, Kofler, Rodríguez; Grandu, Adopo, Winks, Romano, Obert; Maldini; Mendy. All. Fabio Pisacane
- Tutti a disposizione di Pisacane, tranne i due inforrtunati Felici e Liteta
- Sono tornati a lavorare in gruppo Winks, Adopo, Mendy e Mina, ma solo i primi tre al momento sono favoriti per una maglia da titolare contro il Milan
- in attacco la coppia Maldini-Mendy
MILAN (3-4-2-1) la probabile formazione
Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Hutchinson, Musah, Jashari, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. All. Ruben Amorim
- Amorim ha provato un Milan molto simile a quello del secondo tempo di Atene
- Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, la sorpresa è la conferma di Hutchinson (un gol e due assist contro l'Olympiacos)
- Difesa ancora priva di Pavlovic: giocano Gila, De Winter e Diawara
- Musah e Jashari a centrocampo, con Rabiot e Pulisic dietro Ramos