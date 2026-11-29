Cagliari-Milan concluderà lunedì 30 novembre il programma della 13^ giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45. Nel Cagliari in attacco Maldini e Mendy, Winks a centrocampo con Adopo e Romano. Nel Milan Amorim potrebbe confermare il modulo che si è rivelato vincente ad Atene: Hutchinson di nuovo dal 1', difesa a tre ancora senza Pavlovic. Le probabili di Cagliari-Milan

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT