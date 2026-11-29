La partita tra Como e Juventus della 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 29 novembre alle 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Juventus

Como e Juventus si affrontano per la 31^ volta in Serie A, con il bilancio favorevole ai bianconeri con 15 vittorie, 10 pareggi e cinque sconfitte. Questa sarà però la prima volta nella storia della Serie A che il Como affronterà la Juventus avendo più punti in classifica dei bianconeri ad inizio giornata (+5, 26 a 21). I lariani hanno vinto entrambi gli ultimi due confronti contro la Vecchia Signora nella competizione con il punteggio di 2-0 e hanno già conquistato 26 punti nelle prime 12 giornate, stabilendo il proprio record assoluto dopo 13 turni di massimo campionato a prescindere dal risultato di domenica. Dall'altra parte, dopo il 4-0 inflitto al Venezia nell'ultimo turno, la Juventus potrebbe vincere due match di fila in campionato solo per la seconda volta negli ultimi sette mesi, mentre ha registrato due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sei trasferte di questa Serie A. Da inizio novembre scorso, dall'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, Juventus (19, come la Roma) e Como (20) sono due delle tre squadre con il maggior numero di clean sheet collezionati in Serie A, con la Vecchia Signora prima nel torneo in corso (sei). Tra i singoli, nei maggiori cinque campionati europei 2026/27 solo il Real Madrid (quattro) vanta più giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno tre reti all'attivo rispetto al Como (tre: Jacobo Ramón, Nico Paz e Martin Baturina), con lo spagnolo classe 2005 in vetta alla classifica dei difensori goleador di questa Serie A insieme allo juventino Bremer (tre entrambi). In casa bianconera riflettori su Nick Woltemade, che ha preso parte a tre reti nelle ultime due partite di Serie A (2G+1A) e potrebbe diventare il primo giocatore tedesco a segnare per tre match di fila nel massimo campionato italiano dai tempi di Robin Gosens nel 2021.