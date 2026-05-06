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l'intervista

Capello: "Chivu come me al Milan: ha ricostruito l’Inter partendo dalla testa"

Federica Masolin

Dalla capacità di ristimolare una squadra scarica alla gestione mentale del gruppo: Fabio Capello analizza il lavoro di Cristian Chivu, suo ex giocatore alla Roma. Il merito principale? Far sentire tutti protagonisti senza tralasciare i singoli. Ma per competere Europa serve ancora qualcosa...

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