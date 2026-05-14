Fabregas a Sky Sport prima di Como-Parma: "L'obiettivo è fare un passo in più. Una partita molto importante contro una squadra che si difende molto bene, con idee molto chiare. Formazione? Devo ancora pensare e preparare la partita (ride ndr). Tornare in Europa da allenatore? Non è per me ma per la società. Un percorso interessante e veloce, la cosa più importante è arrivare alla fine della stagione con degli obiettivi per continuare a crescere. Non abbiamo niente da perdere, lavoriamo per il nostro sogno"