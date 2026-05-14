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Serie AGiornata 37 - domenica 17 maggio 2026Giornata 37 - dom 17 mag
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Como
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Como-Parma, il risultato in diretta LIVE

In campo Como-Parma in una sfida che può essere decisiva per la Champions: al Sinigaglia c’è il Parma di Cuesta, già salvo. Nel primo tempo dominio dei ragazzi di Fabregas, a cui serve una vittoria per continuare a sognare: al 40' il palo dice no a Douvikas. La partita è in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 12. Disponibile su SkyGo, anche in HD

CORSA CHAMPIONS, RISULTATI LIVE: NAPOLI - JUVE - MILAN - ROMA 

LIVE

48' - Ancora Como! I ragazzi di Fabregas sono partiti fortissimi. Questa volta Caqueret trova Diao che crossa. Bravo Suzuki a smanacciare la palla

Clamorosa doppia occasione per il Como!

46' - Diao ruba palla al Parma e si invola davanti a Suzuki che respinge il primo tiro: sulla palla arriva Douvikas che da posizione defilata calcia ma il portiere giapponese è bravo a respingere con i piedi

inizia il secondo tempo!

Il secondo tempo di Como-Parma è in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Le squadre tornano in campo: non ci sarà nessun cambio 

statistiche

Il Parma non ha effettuato nemmeno una conclusione in un 1° tempo di Serie A per la prima volta dal 31 gennaio 2021 (vs Napoli in quel caso).

La classifica di Serie A aggiornata dopo i primi 45'

Ecco come cambia la classifica di Serie A con questi risultati

  1. INTER (85 punti) - in Champions
  2. NAPOLI (73 punti) - in Champions 
  3. ROMA (70 punti) - in Champions
  4. JUVENTUS (68 punti) - in Champions
  5. MILAN (68 punti) - in Europa League
  6. COMO (66 punti) - in Europa League

Corsa Champions, i risultati dopo i primi 45'

Come è andato il primo tempo di Como-Parma

Un solo copione: il Como attacca, il Parma difende. Pochissimi spazi per i lariani che gestiscono bene palla ma non riescono a rendersi pericolosi. La prima grande occasione arriva al 40' con il tiro di Douvikas che finisce sul palo

intervallo!

Como-Parma 0-0 dopo i primi 45'

douvikas

45'+1' - Azione prolungata del Como: prima il tentativo di Van der Brempt da posizione angolata. Rimpallo che favorisce Perrone che prova a calciare ma ci sono troppe maglie del Parma che bloccano e mandano in angolo

45' - Concessi 2 minuti di recupero

44' - Problemi per Baturina: colpo alla caviglia destra ma dopo pochi secondi è tornato a correre normalmente

Si sblocca anche il derby: la Roma è avanti sulla Lazio. Gol di Mancini

Roma-Lazio LIVE

Roma-Lazio LIVE

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Como a un passo dal vantaggio! Palo di Douvikas

40' - Giocata di prima di Baturina per Douvikas che si libera e calcia in diagonale: tiro un po' strozzato che colpisce il palo. La palla poi torna nelle braccia di Suzuki

douvikas

Grande intervento di Keita su Diao

38' - Contropiede perfetto di Baturina che allarga per Diao bravo a rientrare sul destro: da dietro arriva Keita, bravissimo a intervenire in scivolata sulla palla che scivola sul fondo

36' - Sempre Diao sulla fascia sinistra dove appena prova a crossare viene fermato da due difensori del Parma: altro calcio d'angolo

La Fiorentina è in vantaggio a Torino contro la Juve: ha segnato Ndour. Un risultato che fa sorridere il Como che, però, deve vincere oggi contro il Parma

Juventus-Fiorentina LIVE

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Como-Parma non si sblocca dopo 30'

La partita la sta facendo il Como ma il Parma si chiude bene e non lascia spazi. Ancora nessuna grande occasione per entrambe le squadre

30' - Baturina allarga per Diao che carica il destro ma viene respinto da Circati. Sulla palla ci arriva Van der Brempt che prova la conclusione da fuori area che non impensierisce Suzuki

28' - Ragiona il Como che non riesce però a scardinare la difesa del Parma

24' - Grandissima gestione del Como che fa passare la palla da destra a sinistra davanti all'area di rigore del Parma: Van der Brempt bloccato dalla difesa in calcio d'angolo

22' - Il Como prova a scardinare il blocco del Parma: tre tocchi di prima consecutivi di Perrone, Baturina e Douvikas che però non riesce a tirare

statistiche

Il Como ha avuto il 68.2% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita

Si sblocca intanto Pisa-Napoli: ha segnato McTominay

Pisa-Napoli LIVE

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19' - Si fa vedere anche il Parma con Pellegrino che da solo prova a far salire la squadra: arginato per bene dalla difesa del Como 

Come riportato dal nostro inviato Mario Giunta, Carlos Cuesta chiede alla sua squadra di non restare a metà campo e ha dato indicazioni anche a Strefezza che deve stare al centro, dietro a Pellegrino e non allargarsi

Intanto dopo 15' tutte le partite sono sullo 0-0

Non si sbloccano i match per la volata Champions

15' - Grandissimo lavoro spalle alla porta di Douvikas che supera Troilo: Circati raddoppia e ferma l'attaccante del Como

14' - Dal calcio d'angolo, inserimento di Ramon che non colpisce bene. Palla facilmente bloccata da Suzuki

13' - Ancora Diao sulla fascia sinistra: bravo nell'uno contro uno a conquistare l'ennesimo calcio d'angolo per il Como

11' - Grande ripartenza del Como con un bello strappo di Douvikas. L'attaccante mette in mezzo dove Perrone non sfrutta la palla con il Parma che, nel mentre, era rientrato bene in difesa

Il Como è partito forte: occasione per Perrone

8' - Perrone si inserisce benissimo e da posizione centrale ma da fuori dall'area calcia col suo sinistro: Suzuki non perfetto, che lascia una palla velenosa su cui si avventa un difensore del Parma che manda in angolo

5' - Trama interessante del Como che sta dominando in questi primi minuti: Caqueret trova uno spazio interessante per Douvikas che mette dentro. Parma attento che manda nuovamente in angolo

3' - Il Como gira bene la palla e in questi primi minuti di partita  ci sono tanti movimenti da parte dei ragazzi di Fabregas che non danno punti fissi al Parma. Tre calci d'angolo già conquistati dal Como

1' - Subito aggressivo il Como: dal calcio d'inizio, palla sulla fascia sinistra dove si muove Diao che dopo dieci secondi conquista il primo calcio d'angolo

calcio d'inizio!

È iniziata Como-Parma!

La partita è in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW: primo possesso del Como!

Squadre in campo accompagnate dall'arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine

Manca sempre meno: ripassiamo le formazioni ufficiali di Como-Parma

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Del Prato; Ordonez, Nicolussi, Keita, Carboni; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Come seguire la volata Champions in diretta su Sky

Con Sky Sport non ti perdi nemmeno un minuto: ecco come seguire le cinque gare dalle 12 che diranno tanto sulla corsa Champions. Ecco i link per seguirle tutte LIVE

Como... si arriva in Europa?

Ripercorri l'impresa dei ragazzi di Fabregas che hanno conquistato un posto in Europa nella prossima stagione. E non si smette di sognare...

Como... si arriva in Europa? Le cifre e gli acquisti sul mercato dalla D all'impresa

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La formazione del Parma in grafica

Due cambi per Carlos Cuesta rispetto all'11 che ha perso contro la Roma: dal 1' Carboni e Pellegrino, che torna titolare in attacco

Baturina possibile trequartista?

Baturina potrebbe giocare come trequartista, con Diao sulla fascia destra e Caqueret a sinistra: questi gli aggiornamenti dal nostro inviato Marco Demicheli in base agli schemi provati in allenamento durante la settimana

Inizia il riscaldamento dei portieri a Como!

La formazione del Como in grafica

Cinque cambi per Cesc Fàbregas rispetto alla formazione vista contro l'Hellas Verona. Oggi dal 1' Van der Brempt, Moreno, Jacobo Ramón, Caqueret e Baturina. Nico Paz e Álex Valle, ricordiamo, sono out per infortunio

Il Como in Champions se...

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Anche Juve-Fiorentina LIVE su Sky

Qui puoi seguire il liveblog di Juve-Fiorentina: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

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Chi si qualificherà in Champions?

Qui trovate tutti gli scenari: dalle 12 iniziano ben cinque match in contemporanea da seguire tutte su SkySport.it!

Volata Champions da impazzire: 59mila combinazioni e classifica avulsa

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Fabregas a Sky: "Non abbiamo niente da perdere"

Fabregas a Sky Sport prima di Como-Parma: "L'obiettivo è fare un passo in più. Una partita molto importante contro una squadra che si difende molto bene, con idee molto chiare. Formazione? Devo ancora pensare e preparare la partita (ride ndr). Tornare in Europa da allenatore? Non è per me ma per la società. Un percorso interessante e veloce, la cosa più importante è arrivare alla fine della stagione con degli obiettivi per continuare a crescere. Non abbiamo niente da perdere, lavoriamo per il nostro sogno"

fabregas

L'arrivo del Como al Sinigaglia accolto dallo staff e dagli impiegati del club

Le formazioni ufficiali di Como-Parma

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Del Prato; Ordonez, Nicolussi, Keita, Carboni; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Bella giornata di sole a Como: immagine da cartolina pubblicata dai social del Parma

Il Como, già certo di un posto in Europa, sfida il Parma per sognare in grande: la partita è LIVE su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

statistiche

Il bilancio tra Como e Parma in Serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e tre pareggi, incluso quello registrato nella gara di andata di questa stagione.

statistiche

Il Como ha vinto solo due degli ultimi 16 confronti disputati contro il Parma tra Serie A e Serie B, negli ultimi 50 anni (9 pareggi, 5 sconfitte).

statistiche

Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A (2 vittorie, 1 pareggio); nella storia della competizione, i lariani hanno raggiunto una striscia di quattro clean sheet consecutivi solo in tre occasioni: nel 1950, nel 1986 e nel 2025.

statistiche

Il Como ha stabilito il proprio record di gol in una singola stagione di Serie A arrivando a quota 60 (quello precedente era di 59 nel 1949/50); inoltre, con 18 vittorie in questo torneo, i lariani potrebbero superare il primato del club di 18 successi ottenuto nel campionato 1950/51.

statistiche

Il Como ha tenuto la porta inviolata 18 volte in questa stagione di Serie A, di cui nove in gare casalinghe; solo quattro squadre hanno collezionato più clean sheet nelle partite interne dei cinque maggiori campionati europei in corso: PSG (11), Roma, Barcellona e Arsenal (10) - a 9 anche Borussia Dortmund e Real Oviedo.

statistiche

Il Parma è stato sconfitto nelle ultime due partite di Serie A e in questa stagione non ha mai subito tre ko consecutivi; inoltre, i gialloblù hanno perso cinque delle ultime nove gare (1 vittoria, 3 pareggi) contro squadre che occupavano le prime sei posizioni in classifica a inizio giornata.

statistiche

Il Parma ha tenuto la porta inviolata otto volte in trasferta in questa stagione di Serie A, stabilendo il proprio record lontano da casa in una singola edizione del massimo campionato; solo Inter (10), Como (nove) e Lazio (nove) hanno collezionato più clean sheet esterni rispetto agli emiliani nel torneo in corso - otto anche Juventus e Milan.

statistiche

Il Como ha segnato otto gol in seguito a recuperi offensivi in questa Serie A: più di qualsiasi altra squadra e il doppio rispetto a quelli del Parma (quattro); inoltre, i lariani condividono con l'Inter il record di otto marcature realizzate al termine di una sequenza di almeno 10 passaggi, mentre il Parma è una delle sei squadre ancora a quota zero in questa classifica.

statistiche

Con 13 gol segnati nella stagione 2025/26 di Serie A, Tasos Douvikas ha eguagliato il secondo miglior bottino realizzativo in una singola edizione del massimo campionato nella storia del Como, raggiungendo Giuseppe Baldini (13 gol nel 1951/52); solo Vittorio Ghiandi ha fatto meglio con 18 reti nel 1949/50. GUARDA IL PROFILO DI DOUVIKAS

statistiche

Gabriel Strefezza, che con il Como ha giocato 37 partite condite da sei gol e quattro assist nello scorso campionato di Serie A, ha segnato due reti in questo torneo, entrambe in gare casalinghe; l'ultima marcatura in trasferta del giocatore del Parma risale al 3 maggio 2025, proprio contro la sua attuale squadra, allo stadio Ennio Tardini. GUARDA IL PROFILO DI STREFEZZA