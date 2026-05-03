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Tutto il mito di Federico Dimarco

Alessandro Biolchi

Idolo della tifoseria, nerazzurro da sempre. 'Dimash' è partito da lontano, tra mille disavventure e difficoltà, fino ad arrivare a essere pezzo fondamentale di questa generazione dell'Inter e uno dei migliori esterni al mondo. Come un eroe della letteratura classica

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