PER KROLDRUP. Emerso in Italia nell’Udinese, deludente all’Everton ma centrale nella Fiorentina tra il 2006 e il 2012 con 146 partite e 6 gol. Ormai ex difensore dal 2014, dove è finito il biondo centrale danese? "Ho preso il patentino per allenare - raccontava recentemente -, ma adesso voglio viaggiare e conoscere il mondo visto che giocando non potevo farlo". Un girovago che, per sua stessa ammissione, torna spesso a Firenze