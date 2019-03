L'avvicendamento tra Davide Nicola e Igor Tudor sulla panchina dell'Udiinese è il terzo per il club bianconero in questo campionato e l'undicesimo in totale nel corso di questa stagione in Serie A. Il primo cambio in panchina lo scorso ottobre, con Juric subentrato a Ballardini al Genoa. Per i rossoblù poi un altro cambio con l'arrivo di Prandelli. Panchine girevoli anche a Verona sponda Chievo e ad Empoli, avvicendamento importante alla Roma con l'esonero di Di Francesco e l'arrivo di Ranieri. L'elenco completo di tutti i cambi in panchina in questa stagione nella nostra PHOTOGALLERY

UDINESE, ESONERATO NICOLA: TUDOR NUOVO ALLENATORE

SERIE A 2018-2019, CALENDARIO E CLASSIFICA