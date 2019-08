NICOLO' ZANIOLO. L’estate scorsa il gioiellino della Roma era apparso in prima pagina di riflesso: inserito nell’affare Nainggolan, per tanti sarebbe stato proprio Zaniolo il futuro ‘crack’ italiano. Non ci ha messo molto a prendersi le copertine dei giornali per meriti ‘propri’. Inevitabile conseguenza è stata vedere la sua quotazione schizzare verso l’alto. L’anno scorso costava solo 3, ora invece servono 21 FMLN per inserirlo nella propria squadra. Delta positivo di 18