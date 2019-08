Daniel Maldini, a differenza di papà Paolo e nonno Cesare, non è un difensore ma un trequartista. Il ragazzo ha già giocato in pre-campionato sotto la guida di Marco Giampaolo e adesso tutti attendono il suo esordio in Serie A. Mamma Adriana Fossa, moglie di Paolo, segue sempre le partite di suo figlio: nell'amichevole Cesena-Milan, Daniel è entrato in campo al posto di Piatek e mamma Adriana si è alzata in piedi emozionatissima per girare un video e immortalare il momento. Aveva fatto la stessa cosa durante il riscaldamento e nelle amichevoli precedenti