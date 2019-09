LUCAS CASTRO (Cagliari) - L’infortunio di Pavoletti cambia le carte in gioco. Maran deve sostituire un attaccante da una quindicina di gol in stagione e deve trovare da qualche parte l’equivalente numerico in termini di reti. Il mercato ha portato in dote Simeone ma non c’è certezza che ‘sostituisca in toto’ Pavoletti. I trequartisti saranno quindi un’arma fondamentale e Castro, prima dell’infortunio, era in una forma fantacalcistica invidiabile. Lo stop dello scorso anno potrebbe ‘spaventare’ qualcuno all’asta ma ‘El Pata’ era tornato alla fine del campionato scorso e ha lavorato senza problemi per tutta l’estate