Gli under 21 impiegati nei top 4 campionati europei: mettendo a confronto le prime due giornate in Italia, Inghilterra, Spagna e Germania si scopre che in A i giocatori nati dal 1998 in poi sono stati impiegati per un totale di 2893 minuti. Un minutaggio maggiore rispetto agli altri tornei. Mancini sarà contento? In realtà non molto...

