Sergej Milinkovic-Savic – 11 PUNTI – Uno dei pezzi pregiati dell’asta estiva che mancava all’appello. SMS timbra il suo primo gol in campionato per la gioia di chi aveva speso un mezzo patrimonio in estate per assicurarsi le sue prestazioni. Giornata da 1+1 per Milinkovic-Savic (e non è stato il solo in casa Lazio) dal momento che al gol segnato ha aggiunto anche un assist