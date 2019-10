CHRISTIAN BUCCHI (Modena). Se la prima esperienza da professionista l’aveva visto a Salerno in Serie B, sarà l’avventura di Pioli in Emilia tra il 2004 e il 2006 ad esaltare un bomber come Bucchi: 30 gol complessivi in stagione, capocannoniere indiscusso per una squadra che sfiorò la promozione sfumata ai playoff