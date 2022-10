Gran Galà del Calcio 2022: le shortlist

Svelate le shortlist da cui uscirà l’11 ideale della Serie A maschile e femminile; ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica squadra dell’anno, oltre al calciatore e alla calciatrice dell’anno. A completare il quadro- sempre con riferimento alla stagione 2021/22- verrà assegnato il riconoscimento per il miglior Allenatore, Arbitro, per la Società e il Miglior Giovane di Serie B. I vincitori verranno proclamati il 17 ottobre durante la serata del Gran Galà del Calcio organizzato dall'AIC