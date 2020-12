1/21

Una vera “collezione” di allenatori, quella del presidente del club rossoblù: 14 diversi da quando il Genoa è salito in Serie A, nel 2006, 19 nell’era Preziosi, partita nel 2003. Dopo l’esonero di Maran, per media punti solo penultimo tra tutti gli allenatori di Preziosi, si torna a Ballardini, che in un paio di precedenti parentesi fece bene. Con la speranza dei tifosi di fare anche meglio dell’allenatore primo in questa speciale “classifica”