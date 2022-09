C'è chi punta sulle "cooperative del gol", altri invece si aggrappano al proprio bomber. Ma quali sono i giocatori che, con le loro reti, incidono maggiormente in percentuale sul totale della squadra? Prendiamo in considerazione i cinque maggiori campionati europei, dove il protagonista assoluto in avvio di stagione gioca proprio in Serie A. E non mancano altre vecchie conoscenze italiane… (dati Transfermarkt)

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A