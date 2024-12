Originario di Piombino e livornese doc come Lucarelli, ma proprio nella squadra della sua città il centrocampista classe 1985 ha legato la sua carriera. Recordman all-time di presenze in amaranto (oltre 400), Luci era cresciuto tra Fiorentina e Juventus prima di tornare a casa nel 2010 in Serie B. Vive la gioia per la promozione in A, ma anche la delusione della retrocessione in C trovando però sempre il gol. Dopo dieci anni saluta nel 2020, ma torna due stagioni dopo quando il Livorno è precipitato in Eccellenza. Ammesso nell'estate 2022 in Serie D, Luci gioca ancora in questa categoria dove ha trovato nuovamente la rete