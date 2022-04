Scorre il countdown per la semifinale d'andata di Conference League tra Leicester e Roma, sfida nella sfida è invece il duello tra Jamie Vardy e Tammy Abraham. Bomber inglesi a confronto, loro come altri connazionali scatenati in stagione. Chi ha segnato di più finora considerando le reti tra i maggiori campionati e le coppe? Il più prolifico non gioca in Premier League: ecco la classifica (dati Transfermarkt)