 Inter, 4 giocatori al 1° trofeo con lo scudetto: chi ne ha vinti di più? | Sky Sport
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Scudetto Inter: Mkhitaryan sale a quota 25, in 4 sono al primo trofeo della carriera

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C'è chi festeggia per la prima volta, come il giovanissimo Pio, ma anche chi è arrivato a quota 25 nella sua storia di trofei, come Mkhitaryan. Alla festa Inter partecipano tutti: ma chi è che ha vinto di più e chi di meno? Darmian meglio di Lautaro, Akanji da podio. Qui tutti i palmares della rosa nerazzurra (attenzione: non abbiamo contato campionati di serie inferiori o a livello giovanile)

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