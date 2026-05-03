C'è chi festeggia per la prima volta, come il giovanissimo Pio, ma anche chi è arrivato a quota 25 nella sua storia di trofei, come Mkhitaryan. Alla festa Inter partecipano tutti: ma chi è che ha vinto di più e chi di meno? Darmian meglio di Lautaro, Akanji da podio. Qui tutti i palmares della rosa nerazzurra (attenzione: non abbiamo contato campionati di serie inferiori o a livello giovanile)

LO SPECIALE SCUDETTO