Scudetto Inter: Mkhitaryan sale a quota 25, in 4 sono al primo trofeo della carriera
C'è chi festeggia per la prima volta, come il giovanissimo Pio, ma anche chi è arrivato a quota 25 nella sua storia di trofei, come Mkhitaryan. Alla festa Inter partecipano tutti: ma chi è che ha vinto di più e chi di meno? Darmian meglio di Lautaro, Akanji da podio. Qui tutti i palmares della rosa nerazzurra (attenzione: non abbiamo contato campionati di serie inferiori o a livello giovanile)
- L'unico trofeo del suo palmares era una B col Parma nel 2023/24, ma in questa statistica abbiamo contato solo i trofei maggiori
- PIO ESPOSITO: 1° trofeo in carriera
- DIOUF: 1° trofeo in carriera
- LUIS ENRIQUE: 1° trofeo in carriera
- 1 scudetto con l'Inter
- 1 Coppa di Germania col Lipsia
- 2 scudetti con l'Inter
- 1 Supercoppa italiana con l'Inter
- 2 scudetti con l'Inter
- 1 Supercoppa italiana con l'Inter
- 2 scudetti con l'Inter
- 1 Supercoppa italiana con l'Inter
- 2 scudetti con l'Inter
- 1 Supercoppa italiana con l'Inter
- 1 scudetto con l'Inter
- 1° scudetto col Napoli
- 1° Coppa Italia col Napoli
- 2 scudetti con l'Inter
- 2 campionati paulista col Corinthians
- 1 Supercoppa italiana con l'Inter
- 1 scudetto con l'Inter
- 1 campionato bosniaco con lo Zrinjski Mostar
- 1 campionato croato con la Dinamo Zagabria
- 1 Coppa di Bosnia con lo Zrinjski Mostar
- 1 Coppa di Croazia con la Dinamo Zagabria
- 1 Supercoppa di Croazia con la Dinamo Zagabria
- 2 scudetti con l'Inter
- 2 Coppe Italia con l'Inter
- 3 Supercoppe italiane con l'Inter
- 2 scudetti con l'Inter
- 2 Coppe Italia con l'Inter
- 3 Supercoppe italiane con l'Inter
- 2 scudetti con l'Inter
- 2 Coppe Italia con l'Inter
- 3 Supercoppe italiane con l'Inter
- 1 Europeo con l'Italia
- 3 scudetti con l'Inter
- 2 Coppe Italia con l'Inter
- 3 Supercoppe italiane con l'Inter
- 1 Supercoppa italiana con la Lazio
- 2 scudetti con l'Inter
- 2 Coppe Italia con l'Inter
- 3 Supercoppe italiane con l'Inter
- 1 Supercoppa d'Olanda col Psv
- 3 scudetti con l'Inter
- 2 Coppe Italia con l'Inter
- 3 Supercoppe italiane con l'Inter
- 1 Europeo con l'Italia
- 3 scudetti con l'Inter
- 2 Coppe Italia con l'Inter
- 3 Supercoppe italiane con l'Inter
- 1 Europeo con l'Italia
- 2 scudetti con l'Inter
- 4 campionat svizzeri col Basilea
- 1 Bundes col Bayern
- 1 Coppa di Svizzera col Basilea
- 1 Coppa del Liechtenstein col Vaduz
- 1 Supercoppa italiana con l'Inter
- 3 scudetti con l'Inter
- 2 Coppe Italia con l'Inter
- 3 Supercoppe italiane con l'Inter
- 1 Mondiale con l'Argentina
- 2 Copa America con l'Argentina
- 3 scudetti con l'Inter
- 2 Coppe Italia con l'Inter
- 3 Supercoppe italiane con l'Inter
- 1 FA Cup col Manchester United
- 1 Coppa di Lega col Manchester United
- 1 Community Shield col Manchester United
- 1 Europa League col Manchester United
- 1 scudetto con l'Inter
- 2 Premier col Manchester City
- 1 FA Cup col Manchester City
- 1 Community Shield col Manchester City
- 1 Champions League col Manchester City
- 1 Supercoppa europa col Manchester City
- 1 Coppa del mondo per club col Manchester City
- 1 Coppa di Germania col Dortmund
- 1 Supercoppa di Germania col Dortmund
- 2 campionati svizzeri col Basilea
- 1 Coppa Svizzera col Basilea
- 2 scudetti con l'Inter
- 1 Coppa Italia con l'Inter
- 2 Supercoppe italiane con l'Inter
- 4 campionati armeni col Pyunik
- 1 Coppa d'Armenia col Pyunik
- 2 Supercoppe d'Armenia col Pyunik
- 3 campionati ucraini con lo Shakhtar
- 3 Coppe d'Ucraina con lo Shakhtar
- 1 Supercoppa d'Ucraina con lo Shakhtar
- 2 Supercoppe di Germania col Dortmund
- 1 Coppa di Lega col Manchester United
- 1 Community Shield col Manchester United
- 1 Europa League col Manchester United
- 1 Conference League con la Roma