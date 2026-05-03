Con la consueta lucidità, Luciano Spalletti commenta il pareggio casalingo della Juve contro il Verona già retrocesso: "Bisogna prendere atto di ciò che succede e analizzare e cercare di migliorare per le prossime gare che contano - spiega - C'è rammarico e dispiacere. Non siamo stati fortunati perché con un po' più di lucidità potevamo mettere la gara sotto controllo. Dovevamo rimanere lucidi nei momenti che contano, ci voleva il massimo dell'applicazione e invece loro hanno fatto la loro partita, noi li abbiamo insidiati qualche volta, abbiamo permesso al Verona qualche volta di uscire e creare delle ripartenze. Abbiamo concesso con una leggerezza il gol e poi è diventato tutto più difficile, perché ci siamo innervositi un po', abbiamo avuto un po' di timore, siamo stati accompagnati dal fatto che la partita fosse facile e poi invece siamo stati più piccoli di ciò che siamo e delle volte si sbagliano delle cose troppo banali".

