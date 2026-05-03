Un altro passo falso nella corsa Champions, obiettivo ancora tutto da conquistare per il Milan . Finisce con una sconfitta al Mapei Stadium, 2-0 del Sassuolo che costa ai rossoneri il quarto stop nelle ultime sette partite dopo Lazio, Napoli e Udinese. I gol di Berardi (12° in carriera al Diavolo) e Laurienté, intervallati dall'espulsione di Tomori al 24', complicano il pomeriggio del Milan che continua a convivere con le difficoltà di fine stagione. Solo un gol segnato (1-0 contro il Verona) da aprile ad oggi. Una prestazione e un momento analizzati da Massimiliano Allegri : " È stata una partita storta, forse la più brutta del campionato. Dobbiamo metterla da parte. Abbiamo approcciato male prendendo subito gol, anche quello a inizio secondo tempo non va preso. Abbiamo buttato un jolly, ora abbiamo una settimana per preparare l'Atalanta. Sicuramente non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatti in un certo modo. Oggi tecnicamente abbiamo sbagliato molto, è stata una domenica storta e un pomeriggio da dimenticare. L'espulsione ci ha penalizzati, ora serve la forza per rialzarci. Champions a rischio? Sarei molto felice di conquistarla anche all'ultima giornata. I momenti di difficoltà non li avevamo avuti finora, dobbiamo restare sereni e assumerci le responsabilità preparando al meglio la prossima".

"Ora i risultati per la Champions"

C'è un lato positivo in questo momento del Milan? "Il messaggio è che sono stati fatti 10 mesi di lavoro importante - risponde Allegri -, ora c'è il rush finale. Purtroppo il girone di ritorno non è stato fatto benissimo ma non si può cambiare. Vedremo le prossime, fino alla fine bisogna stare dentro anche nei momenti di difficoltà per superarli". Sull'espulsione di Tomori: "Giocare in dieci per 70 minuti non era facile, può capitare. L'importante è alzare la testa, pensare a quanto successo ultimamente non serve. Ci servono i risultati per raggiungere l'obiettivo Champions. Capisco i tifosi, tutti volevamo arrivare velocemente al traguardo. Farsi prendere dall'ansia non serve, conta lavorare con attenzione e senso di responsabilità". E sul cambio di Nkunku: "Volevo portare la partita avanti il più possibile e quindi dare equilibrio, ma non è servito a nulla perché abbiamo preso subito il 2-0…". E sulla differenza di rendimento tra andata ritorno: "I punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Ora mancano 270 minuti e siamo in lotta per entrare in Champions. La soluzione è quella di rimanere uniti, serve un atteggiamento propositivo e coraggio. E sappiamo che il destino è ancora nelle nostre mani".