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Inter campione d'Italia! La festa scudetto LIVE: video, news e interviste

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L'Inter batte il Parma e conquista il 21° scudetto della sua storia. A San Siro, e per le strade di Milano, parte la festa nerazzurra, che puoi seguire in streaming qui sopra. Nel liveblog di seguito foto, video e curiosità sulla notte dei campioni d'Italia 2025-2026. Tutti gli aggiornamenti anche con Sky Calcio Club di Fabio Caressa sul canale 200 di Sky

LO SPECIALE SCUDETTO - TUTTE LE FOTO DELLA FESTA

in evidenza

Tutto sull'Inter campione d'Italia

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LIVE

Thuram: "Ognuno ha messo qualcosa in questo scudetto"

"Siamo noi, siamo noi... "

Chivu: "Felice oggi come lo ero per gli scudetti da giocatore"

Chivu a Dazn: "Questi ragazzi sono stati bravi a rimboccarsi le maniche, ce l'hanno fatta e sono contento per loro. E' una pagina storica per questa gloriosa società. Sono felici oggi così come lo ero da giocatore. Il merito è della squadra, sono stati meravigliosi"

La festa in spogliatoio

Zenga su Chivu: "Mix di Mou, Ranieri e Spalletti"

Dimarco: "Abbiamo raggiunto il sogno tutti insieme"

Dimarco a Sky: "Assist? Sono fortunato ad avere i compagni che la buttano dentro. Ma sono contento, è un record che mi porterò sempre. Scudetto speciale, dopo l'anno scorso non è stato facile ripartire. Abbiamo raggiunto questo sogno tutti insieme"

Zanetti: "Felice per Chivu, ha fatto un gran lavoro sull'autostima del gruppo"

Javier Zanetti a Sky: "Sono felicissimo per Chivu, è un fratello della nostra squadra. Si vedeva, conoscendolo, che aveva grande passione, ha colto questa opportunità e ci ha portato a vincere. I ragazzi l'hanno seguito e per questo stiamo festeggiando questo scudetto. Se devo dire un nome in particolare dico Cristian Chivu, che ha fatto un grande lavoro sull'autostima"

L'esultanza in Duomo al fischio finale. VIDEO

Marotta: "Obiettivo sul mercato? Aggiungere giocatori italiani"

Marotta a Sky: "Mercato futuro? L'obiettivo è andare a prendere quei giocatori italiani che potrebbero aggiungersi a quelli attuali e costituire lo zoccolo duro dell'Inter per i prossimi anni"

Bergomi su Chivu: "E' stata la chiave per lo scudetto"

Il mega striscione col numero 21 (come gli scudetti della storia dell'Inter) portato dai giocatori sul prato di San Siro

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Gli HIGHLIGHTS di Inter-Parma

Prosegue la festa in piazza Duomo tra cori, striscioni, fumogeni e qualche fuoco d'artificio

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Marotta: "Chivu deve stare all'Inter tanti anni"

Marotta a Dazn: "I presidenti che mi hanno preceduto sono stati fonte d'ispirazione, il primo pensiero va a loro. E comunque direi che questo è lo scudetto di Chivu e della squadra. Abbiamo puntato subito su Chivu dopo l'addio con Inzaghi: aveva dalla sua un curriculum da giocatore vincente, ha vinto il Triplete qui ed è stato capitano dell'Ajax. Chivu credo che dovrà stare all'Inter tanti anni"

San Siro a tinte Tricolori

L'abbraccio tra Lautaro e Zanetti

Lautaro: "Chivu ci ha dato nuove energie"

Lautaro a Dazn: "Con Inzaghi abbiamo fatto 4 anni impressionanti, quest'anno forse ci serviva un cambio d'aria e Chivu è stato bravissimo. Ci ha dato nuove energie, dentro il gruppo ci ha portato sorriso a tutti e questo conta tanto"

Lautaro: "Abbiamo sofferto tanto, non era facile ripartire"

Lautaro Martinez a Dazn: "Al Mondiale per Club avevo detto semplicemente cosa pensavo. Oggi è solo felicità: abbiamo sofferto tanto, non era semplice ripartire dopo la scorsa stagione. Molto contento di questo traguardo, all'inizio non ci davano così favoriti ma abbiamo lavorato tanto all'interno dello spogliatoio"

Il nostro speciale sullo scudetto dell'Inter: clicca qui

Scudetto Inter, lo speciale di skysport.it | Sky Sport

Scudetto Inter, lo speciale di skysport.it | Sky Sport

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Amadeus: "Chivu fantastico, è stato bravissimo"

Amadeus, grande tifoso nerazzurro, fa i complimenti a Chivi per il 21° scudetto della sua Inter. Ecco cosa ha detto a caldo al nostro Matteo Barzaghi

Ancora fuochi d'artificio in piazza Duomo

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Barella: "Questa squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme"

Barella a Dazn: "L'anno scorso siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto niente ma nel calcio, come nella vita, non bisogna mai mollare. Grazie a tutti i miei compagni, questa squadra non hai mai perso la voglia di stare insieme"

L'Inter festeggia in campo sotto la curva Nord: Thuram e Lautaro tra i più scatenati

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Tutte le FOTO della festa nerazzurra

Inter campione, le foto del delirio a San Siro e della marea nerazzurra in Duomo

Inter campione, le foto del delirio a San Siro e della marea nerazzurra in Duomo

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Il Biscione che abbraccia il Duomo: l'Inter celebra così il tronfo sui suoi social

Fuochi d'artificio in piazza Duomo

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Delirio nerazzurro a Milano

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Esplode la festa in piazza Duomo a Milano

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Inter campione d'Italia! Parte la festa nerazzurra

L'Inter batte il Parma (clicca qui per rivivere il match) e vince aritmeticamente il suo 21° scudetto. A San Siro e per le strade di Milan parte la festa nerazzurra. Seguila su Sky Sport 24 con Fabio Caressa e i suoi ospiti oppure qui nel nostro liveblog

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