Javier Zanetti a Sky: "Sono felicissimo per Chivu, è un fratello della nostra squadra. Si vedeva, conoscendolo, che aveva grande passione, ha colto questa opportunità e ci ha portato a vincere. I ragazzi l'hanno seguito e per questo stiamo festeggiando questo scudetto. Se devo dire un nome in particolare dico Cristian Chivu, che ha fatto un grande lavoro sull'autostima"