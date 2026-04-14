L'Inter ha portato a 9 punti il vantaggio sul Napoli e Cristian Chivu è più vicino al suo primo titolo da allenatore. Il difensore romeno, che in nerazzurro ha già vinto tre campionati da calciatore, potrebbe aggiungersi alla lista di coloro che hanno conquistato il campionato di Serie A sia in campo che in panchina. In caso di successo aggancerebbe immediatamente Carlo Ancelotti in questa speciale classifica. Di seguito la top 10 (dati Transfermarkt)

CHI HA VINTO SENZA LA MIGLIOR DIFESA: I PRECEDENTI