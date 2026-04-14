Serie A, chi ha vinto lo scudetto da calciatore e da allenatore: Chivu sarà il prossimo?
L'Inter ha portato a 9 punti il vantaggio sul Napoli e Cristian Chivu è più vicino al suo primo titolo da allenatore. Il difensore romeno, che in nerazzurro ha già vinto tre campionati da calciatore, potrebbe aggiungersi alla lista di coloro che hanno conquistato il campionato di Serie A sia in campo che in panchina. In caso di successo aggancerebbe immediatamente Carlo Ancelotti in questa speciale classifica. Di seguito la top 10 (dati Transfermarkt)
- Cristian Chivu potrebbe vincere il suo primo scudetto da allenatore. A sei giornate dalla fine del campionato, la sua Inter ha un vantaggio di 9 punti sul Napoli, attualmente secondo in classifica. Dopo aver già vinto tre scudetti da calciatore, tutti con i nerazzurri, Chivu potrebbe ora trionfare anche in panchina. In caso di successo, salirebbe a quota quattro scudetti complessivi, raggiungendo Carlo Ancelotti in questa speciale classifica.
- Due scudetti per Simone Inzaghi e Stefano Pioli: il primo ha trionfato da calciatore con la Lazio e da allenatore con l'Inter; il secondo ha vinto il titolo con la Juventus e poi sulla panchina del Milan.
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 3
- Da calciatore: 2 (Bologna)
- Da allenatore: 1 (Milan)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 3
- Da calciatore: 1 (Juventus)
- Da allenatore: 2 (Inter)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 3
- Da calciatore: 2 (Juventus)
- Da allenatore: 1 (Juventus)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 3
- Da calciatore: 1 (Ambrosiana)
- Da allenatore: 2 (Milan)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 4
- Da calciatore: 3 (Milan)
- Da allenatore: 1 (Torino)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 4
- Da calciatore: 3 (1 Roma, 2 Milan)
- Da allenatore: 1 (Milan)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 5
- Da calciatore: 2 (Sampdoria, Lazio)
- Da allenatore: 3 (Inter)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 5
- Da calciatore: 2 (Juventus)
- Da allenatore: 3 (Juventus)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 6
- Da calciatore: 4 (Milan)
- Da allenatore: 2 (Milan, Roma)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 8
- Da calciatore: 6 (Pro Vercelli)
- Da allenatore: 2 (Pro Vercelli)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 9
- Da calciatore: 4 (3 Juventus, 1 Milan)
- Da allenatore: 5 (4 Milan, 1 Roma)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 9
- Da calciatore: 2 (Milan)
- Da allenatore: 7 (6 Juventus, 1 Inter)
- TOTALE SCUDETTI VINTI: 10
- Da calciatore: 5 (Juventus)
- Da allenatore: 5 (3 Juventus, 1 Inter, 1 Napoli)
- Anche Herbert Kilpin (in foto) e Karl Senft sono riusciti a vincere scudetti in entrambi i ruoli. Il primo, che è stato un socio fondatore del Milan, ne ha vinti 3 (1901, 1906 e 1907) nel doppio ruolo di allenatore-calciatore. Tre scudetti anche per il secondo, tutti con il Genoa, dal 1902 al 1904. Ai tempi, però, la figura dell'allenatore non era ben delineata.