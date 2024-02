Gol, assist e qualità, ma per vincere le partite serve anche tanta… corsa! Rovella ha scritto il record stagionale in una singola partita, percorrendo 14,1 km contro l'Atalanta. Ma quali sono i giocatori dalla migliore distanza media percorsa? In vetta c'è un giocatore dell'Empoli (dati Lega Serie A)

