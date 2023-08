La maglia sognata da bambino, del fuoriclasse. Il numero 10 è ancora capace di accendere la fantasia dei tifosi e di responsabilizzare i giocatori che lo scelgono. Nel campionato che sta per iniziare però, tre rose ne sono prive, tra operazioni di mercato ed eredità pesanti. Negli altri club invece, non sempre il 10 è il fantasista tradizionale o il trascinatore designato della squadra. Alla scoperta dei giocatori che lo indosseranno in stagione, tra nuovi acquisti, vecchi leader e anche possibili partenti