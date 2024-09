Alla Juve prende la maglia numero 3. Non la lascerà più, diventerà il suo marchio. Il suo primo allenatore in bianconero è Fabio Capello, che lo schiera con una certa continuità e lo fa esordire anche in Champions League. Non lascerà la Juventus nemmeno nella stagione più buia, la successiva in Serie B, dove il nuovo allenatore Didier Deschamps vede in lui un possibile difensore centrale. Imponente, roccioso, sempre concentrato, determinatissimo e asfissiante nella marcatura; oltre alla buona gamba messa in mostra nelle stagioni da terzino, utilissima nei recuperi. Dopo il ritorno in A inizia a giocare sempre più stabilmente al centro della difesa, fino a comporre la coppia titolare con Legrottaglie. Siamo nel 2007 e fino alla stagione 2011-12 Chiellini non vincerà nulla, in una Juventus che attraversa alti e bassi cercando di ritrovarsi. Non sa che per lui si sta per aprire un decennio magico