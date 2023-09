Domenico Berardi lo ha fatto ancora: settimo gol a San Siro, il quarto all'Inter (colpita 8 volte) insieme ai tre al Milan (colpito ben 11 volte, bersaglio preferito in carriera). Eppure non è suo il record di gol segnati al Meazza senza mai aver giocato per Inter o Milan. In cinque hanno fatto meglio di lui… Ecco la classifica (sola Serie A nell'era dei tre punti a vittoria) coi dati Opta

