Non è il suo primo scudetto, ma è il primo titolo dello svedese da quando ha compiuto 40 anni. Qualche infortunio in stagione, ma la sua presenza è stata determinante per il successo dei rossoneri in questo campionato esaltante. Ma dov’erano e cosa facevano altri big all’età di Zlatan? Alcuni non reggerebbero il confronto, altri invece erano in formissima proprio come lo svedese

LO SPECIALE SCUDETTO