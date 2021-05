10/23

NICOLÒ BARELLA. Ne ha fatta di strada anche il centrocampista, in foto al fianco di uno dei suoi idoli, Andrea Cossu. Allora aveva 13 anni e giocava nelle giovanili del Cagliari, sperando in quel salto in prima squadra in Serie A che sarebbe poi arrivato cinque anni dopo. Affermatosi come uno dei più promettenti nel suo ruolo, quest'anno ha vissuto la sua seconda stagione in nerazzurro, quella della consacrazione: quantità e qualità a servizio dell'Inter, fondamentali per mettere le mani sullo scudetto