Tutti gli uomini di Chivu: alla scoperta del suo staff

Insieme non avevano mai giocato ma, al contrario, si erano sfidati cinque volte sul campo tra club e nazionali. Di punti in comune con Chivu, però, ne avevano accumulati tanti: dal ruolo (entrambi difensori) al mancino letale sui piazzati per finire alle esperienze con le maglie di Roma e Inter. E forse anche proprio per il suo passato nerazzurro e la conoscenza dell’ambiente, la scelta – dopo il no di un altro ex, Samuel, che ha preferito restare nello staff della selezione argentina – è ricaduta sul serbo che, appesi gli scarpini al chiodo, aveva ripreso col calcio nel ruolo prima di direttore sportivo del Pisa e poi da Ct della Serbia U21. In questa stagione al fianco dell’allenatore (e al suo posto nella trasferta di Firenze, quando Chivu era squalificato), oltre a mostrare il suo solito temperamento, Kolarov si è rivelato anche particolarmente utile nell’analizzare costantemente situazioni tattiche e offrire soluzioni al rumeno.