Dopo anni di successi con Mancini e Mourinho nel segno di un'intoccabile linea a quattro, l'approccio tra il mondo Inter e la difesa a tre avvenne quasi 15 anni fa. Nell'estate 2011 Gian Piero Gasperini diventò il nuovo allenatore. Aveva forgiato con successo il suo credo tattico al Genoa e c'era curiosità nel capire se fosse stato in grado di adattarlo anche in una squadra più esperta, abituata a giocare e vincere diversamente. Il primo esame fu la Supercoppa Italiana in Cina contro il Milan.

In basso, la formazione titolare del match. I primi tre giocatori in alto da destra furono i difensori del debutto. Walter Samuel al centro, Andrea Ranocchia a destra e Cristian Chivu a sinistra. Proprio lui, l'allenatore dell'ultimo scudetto. Da giocatore l'impatto col nuovo modulo non fu semplice. Chiuso il primo tempo in svantaggio, il Milan ribaltò la situazione nella ripresa con Ibrahimovic e Boateng. Con il passare del tempo, le cose in casa Inter non migliorarono.