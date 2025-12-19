 Bologna Inter 4-3 d.c.r., pagelle della semifinale di Supercoppa Italiana | Sky Sport
Bologna-Inter 4-3 d.c.r., le pagelle della semifinale di Supercoppa Italiana

supercoppa fotogallery
24 foto

A Riad finisce con la vittoria ai rigori del Bologna sull'Inter. Il migliore in campo è il portiere rossoblu Ravaglia, che para due rigori ai nerazzurri. Nella squadra di Italiano bene anche Lucumì, come Immobile che entra e segna il rigore decisivo. Nell'Inter bene Zielinski, Josep Martinez (che para anche un rigore) e l'autore del gol del vantaggio Thuram. Il peggiore è Bisseck, che provoca il rigore dell'1-1 realizzato da Orsolini. Le pagelle di Andrea Paventi: tutti i voti

BOLOGNA-INTER 4-3 d.c.r., LA CRONACA

Le pagelle di Bologna-Inter 4-3 d.c.r.

supercoppa

A Riad finisce con la vittoria ai rigori del Bologna sull'Inter. Il migliore in campo è il...

24 foto

