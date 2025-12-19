Le pagelle di Bologna-Inter 4-3 d.c.r.

Bologna-Inter 4-3 d.c.r., le pagelle della semifinale di Supercoppa Italiana
A Riad finisce con la vittoria ai rigori del Bologna sull'Inter. Il migliore in campo è il portiere rossoblu Ravaglia, che para due rigori ai nerazzurri. Nella squadra di Italiano bene anche Lucumì, come Immobile che entra e segna il rigore decisivo. Nell'Inter bene Zielinski, Josep Martinez (che para anche un rigore) e l'autore del gol del vantaggio Thuram. Il peggiore è Bisseck, che provoca il rigore dell'1-1 realizzato da Orsolini. Le pagelle di Andrea Paventi: tutti i voti
- RAVAGLIA voto 7,5 (MVP)
- HOLM voto 6,5
- HEGGEM voto 6
- LUCUMÍ voto 7,5
- MIRANDA voto 6,5
- MORO voto 6
- POBEGA voto 5,5
- ORSOLINI voto 6
- ODGAARD voto 5,5
- BERNARDESCHI voto 6
- CASTRO voto 6
- dal 40' ROWE voto 6
- dal 62' CAMBIAGHI voto 6,5
- dal 75' IMMOBILE 7
- dal 75' FERGUSON voto 6
- dal 75' FABBIAN voto 6
- JOSEP MARTINEZ voto 7
- BISSECK voto 5
- DE VRIJ voto 6
- BASTONI voto 6,5
- LUIS HENRIQUE voto 6
- BARELLA voto 5,5
- ZIELINSKI voto 7
- MKHITARYAN voto 6,5
- DIMARCO voto 7
- BONNY voto 6
- THURAM voto 7
- dal 71' FRATTESI voto 6
- dal 71' LAUTARO MARTINEZ voto 6,5
- dal 71' DIOUF voto 6,5
- dall'86' SUCIC voto 6