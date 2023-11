Si avvicina Juve-Inter, il big match di campionato dopo la pausa per le nazionali. Una partita che vede di fronte le prime forze della classifica e che in passato ha spesso deciso le sorti dello Scudetto. Ma chi sono i bomber del “derby d’Italia” ancora in attività considerando tutte le competizioni? In testa c’è un centravanti ex Inter e adesso in Turchia ma non mancano le sorprese in questa speciale classifica

