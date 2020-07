3/23

Matri collezionò 31 presenze quell'anno, ma non fu l'attaccante più utilizzato da Conte. Il punto di riferimento offensivo, infatti, fu Mirko Vucinic, in campo per 32 volte. A livello realizzativo il montenegrino si fermò a 9 reti (alcuni dei quali pesantissimi, come quello contro il Cagliari), il secondo migliore della squadra al pari di un centrocampista come Marchisio, mentre Quagliarella ne segnò 4 in 23 giornate. A gennaio arrivò anche Marco Borriello in prestito, firmando 2 centri in 13 partite