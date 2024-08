Siamo negli anni Novanta e la numerazione fissa è vicina. Si alternano campionissimi e qualche insospettabile per ruolo come Tacchinardi. Dal 1995/96 (ma solo in Serie A) il 10 diventa fisso ed è sulle spalle, ovviamente, di Alessandro Del Piero, ma Jugovic lo usa comunque nel cammino in Champions (poi vinta) in due partite dove ADP partiva dalla panchina

GIANCARLO MAROCCHI : numero 10 dalla stagione 1988/89 alla 1990/91 e nella 1993/94

: numero 10 dalla stagione 1988/89 alla 1990/91 e nella 1993/94 ROBERTO BAGGIO : numero 10 dalla stagione 1990/91 alla 1994/95

: numero 10 dalla stagione 1990/91 alla 1994/95 EUGENIO CORINI : numero 10 nella stagione 1991/92

: numero 10 nella stagione 1991/92 DAVID PLATT : numero 10 nella stagione 1992/93

: numero 10 nella stagione 1992/93 ANDREAS MÖLLER : numero 10 nella stagione 1992/93

: numero 10 nella stagione 1992/93 ALESSIO TACCHINARDI : numero 10 nella stagione 1994/95

: numero 10 nella stagione 1994/95 VLADIMIR JUGOVIC: numero 10 nella stagione 1995/96 (solo in Champions)