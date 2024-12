Dopo un ottimo avvio di stagione, la Lazio vive un primo piccolo momento complicato: la squadra di Baroni ha pareggiato in Europa League contro il Ludogorets e ha perso in campionato contro il Parma. Nessun allarme, ma qualche problema c'è: su tutti, l'emergenza a centrocampo. L'analisi di Matteo Petrucci per Sky Sport Insider