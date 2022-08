Tutto sul Lecce 2022-2023

La squadra salentina ha vinto il campionato di Serie B garantendosi un posto tra le 20 di A nella stagione 2022/23. Confermatissimo l’allenatore Baroni dopo la cavalcata trionfale in cadetteria ma non ci sarà il bomber Coda venduto al Genoa. Il Ds Corvino però vuole sorprendere e per la salvezza ha portato a Lecce alcuni nomi che si candidano a rivelazioni del prossimo campionato